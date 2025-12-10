Jorge Carrascal es pretendido por equipo campeón de Champions que ya habría consultado a Flamengo

El nombre de Jorge Carrascal vuelve a sonar con fuerza en el mercado internacional, el mediocampista colombiano, que vive uno de los mejores momentos de su carrera en Flamengo, estaría en la órbita de un club europeo con título de Champions League, según información divulgada por el reconocido medio brasileño UOL Esporte.

Carrascal llegó al equipo carioca procedente del Dinamo de Moscú, donde había brillado, pero el salto al Mengão significó un reto mayúsculo. Aunque inicialmente tuvo que ganarse un lugar bajo la mirada exigente de Filipe Luís, su nivel explotó en el cierre del año: se adueñó de la titular, fue pieza clave en el armado ofensivo y terminó levantando Libertadores y Brasileirao con actuaciones decisivas.

Vea acá: Internacional de Bogotá hizo oficial su nuevo escudo y emblema en el FPC

Ese crecimiento no pasó desapercibido en Europa. De acuerdo con la prensa brasileña, el Olympique de Marsella, dirigido por Roberto De Zerbi, habría iniciado los primeros contactos para conocer la situación contractual del colombiano. Incluso, señalan que ya hubo comunicación informal entre el cuerpo técnico francés y el entorno del jugador.

“El Marsella consultó para saber en qué condiciones podría salir Carrascal y entender su panorama en Brasil”, reportó UOL, dejando claro que, por ahora, no existe una oferta formal.

Flamengo no lo dejará salir fácilmente

A pesar del interés europeo, Flamengo considera a Carrascal como una de sus fichas estratégicas para las próximas temporadas. El club pagó cerca de 12,5 millones de euros por su fichaje y su idea es recuperar —o incluso superar— esa inversión en caso de un eventual traspaso.

El panorama es aún más complejo para cualquier pretendiente: el colombiano tiene contrato vigente hasta junio de 2029, lo que blinda al Mengão y le permite negociar desde una posición dominante. Por eso, si llega una propuesta oficial desde Francia, deberá ser sustancialmente superior a lo que Flamengo pagó por él.