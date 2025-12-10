DT fue acusado de agredir a un periodista en silla ruedas en plena rueda de prensa

Un gran escándalo se ha generado en el fútbol español en donde el entrenador de Real Ávila fue acusado de agredir al jefe de prensa del Coruxo, luego de una acalorada discusión que tuvieron en una rueda de prensa que terminó a los insultos y gritos desconcertantes.

Todo se dio tras la igualdad de los dos equipos en cuestión que finalizaron 1-1 en la jornada 14 de la Segunda Federación.

Vea acá: “Falso”, Tulio Gómez desmintió públicamente a periodista enfocado a los fichajes

En la conferencia, al entrenador visitante se ofuscó en un contrapunteo con el periodista, al que le soltó: “No vamos a alargar más este debate, el táctico no sirve de nada si tú no te puedes ni mover, de verdad. Tú puedes tener tu opinión y yo la mía, pero tú eres periodista y yo soy entrenador, tío (risa)”.

Tras esto, el entrenador se levantó y segundos después sonaron varios gritos, insultos y lo que parecían algunos golpes. Tras eso, unos quejidos de alguien que acusaba haber sido lastimado.

Algunas versiones señalan que el entrenador habría golpeado al periodista, sin embargo, esto fue negado por el equipo que anunció su DT tomará acciones legales al respecto con el siguiente comunicado:

“El Real Ávila CF desea aclarar públicamente las informaciones difundidas tras el partido disputado en el día de hoy, en las que se afirma que nuestro entrenador habría agredido a un directivo del equipo rival.

El club niega rotundamente dichas acusaciones, que son completamente falsas y carecen de cualquier fundamento. Además, varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita, desmintiendo así de forma categórica las afirmaciones realizadas.

Nuestro entrenador es un profesional ejemplar, con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno de juego.

Ante la gravedad de estas manifestaciones, y con el objetivo de defender su honor y su reputación, el entrenador, acompañado por los responsables del Real Ávila CF, presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila, acudiendo a la comisaría correspondiente para iniciar las acciones legales oportunas.

El Real Ávila CF siempre apostará por el respeto, la deportividad y la verdad, y actuará con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales”.