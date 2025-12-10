El formato de la Liga BetPlay 2026-2 cambiaría: El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, reveló que no se realizarán cuadrangulares ni fecha de clásicos, sino que se regresará al sistema de play-offs, donde los equipos se enfrentan a dos partidos con eliminación directa.

Por tal razón, recordamos cuál fue el último torneo del fútbol colombiano que se disputaron play-offs.

Carlos Mario Zuluaga explicó este martes 9 de diciembre que el próximo año, por temas del Mundial, buscará que el torneo finalice antes, razón por la cual, reducirá una fecha del ‘todos contra todos’ que será la jornada de clásicos.

De igual manera, en la segunda ronda, los ocho equipos clasificados no tendrán que disputar seis partidos de los cuadrangulares, sino que jugarán play-offs desde cuartos de final.

Es decir, que el equipo campeón jugaría seis equipos, mientras que otros se despedirían luego de dos juegos en cuartos de final:

“El otro año tendríamos el todos contra todos sin fechas de clásicos, con un total de 19 fechas, tendríamos formato play offs, no habrá cuadrangulares y eso nos lleva a que el campeón se defina el 5 de junio, que es lo que estamos buscando”, fueron las palabras de Carlos Mario Zuluaga.

¿Cuándo fue la última vez que se jugaron play-offs en el fútbol colombiano?

Los últimos 13 torneos se han disputado con el sistema de cuadrangulares, así que para encontrar la última vez que se jugó la segunda fase de la liga colombiana con play-offs fue en el Torneo Finalización de 2018.

En aquella ocasión, los ocho equipos que clasificaron a la segunda fase fueron: Deportes Tolima, Once Caldas, La Equidad, Atlético Bucaramanga, Medellín, Junior, Águilas Doradas y Santa Fe.

Equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali o América de Cali se quedaron eliminados en el ‘todos contra todos’.

El campeón de aquel torneo fue Junior de Barranquilla tras vencer en la final a Independiente Medellín.

A continuación le presentamos cómo fueron los play-offs de la liga colombiana 2018-2:

Los cuartos de final:

Deportes Tolima (2-2) Santa Fe (clasificó Tolima tras ganar por penales 4-3)

Atlético Bucaramanga (2-3) Independiente Medellín

La Equidad 0-1 Junior de Barranquilla

Once Caldas (1-2) Águilas Doradas

Semifinales:

Deportes Tolima (2-4) Independiente Medellín

Junior de Barranquilla (4-2) Águilas Doradas

Final:

Junior de Barranquilla (5-4) Independiente Medellín