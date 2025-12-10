Aseguran que el DT de Real Cundinamarca está en el radar de equipo de Primera División

Juan David Niño, entrenador del Real Cundinamarca, equipo revelación en el torneo de ascenso del fútbol colombiano, ha despertado el interés de varios clubes del fútbol de nuestro país y este miércoles se conoció que está en el radar de Águilas Doradas.

Así lo reveló el periodista especializado en el tema de fichajes, Mariano Olsen, que señaló: “JUAN DAVID NIÑO (37) está en el radar de Águilas Doradas. El joven DT boyacense cumplió una gran labor con @RealCundi en el Torneo Betplay Dimayor”.

Juan David Niño es un entrenador boyacense de 37 años con experiencia como asistente en Patriotas y Llaneros, además ha sido primer entrenador de Patriotas y Real Cundinamarca.

Con este último club, Juan David Niño estuvo disputando la final del segundo semestre del torneo de ascenso en la que perdió por penales ante Cúcuta Deportivo.

Por su parte, Águilas Doradas no ha confirmado entrenador tras la salida del Jonathan Risueño que se fue rumbo a Deportivo Pasto.