Hincha de Atlético Nacional quedó en evidencia a la salida del Pascual Guerrero tras infiltrarse en el estadio: “Es un dolor”

Una de las escenas más curiosas que nos dejaron los partidos de la última fecha de cuadrangulares que se levaron a cabo el pasado lunes 8 de diciembre fue la de un hincha de Atlético nacional que decidió infiltrarse en el estadio Pascual Guerrero. Allí, se llevó a cabo uno de los juegos más importantes de nuestro país entre el América de Cali y el club verdolaga, siendo este último el único con opciones de pelear el acceso a la gran final.

Allí, tras la sorprendente victoria del elenco local por 3 a 2 en un juego que, para muchos, quedó en la historia como uno de los resultados más inesperados entre ambos, dados los resultados recientes. A pesar de que los pocos asistentes al estadio se fueron contentos, hubo uno en especial que quedó en evidencia a las afueras del pascual Guerrero con sus declaraciones luego de ser abordado por un medio local.

Allí, el comunicador consultó lo que significaba para él el haberle ganado al ‘archirrival’ de toda la vida, a lo cual el hincha, sin estar muy sonriente, le respondió: “Es un dolor porque yo soy hincha de Nacional”. El hecho causó gracia entre los usuarios que vieron la grabación y hasta en los mismos periodistas, quienes añadieron un video de risas tras la declaración que los dejó perplejos al no imaginarse que se trataba de un aficionado dle club visitante que estaba infiltrado en este estadio.