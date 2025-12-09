“Fue mi último partido”, jugador de América se despidió oficialmente del equipo tras varios años

América de Cali es uno de los equipos del fútbol colombiano que se reestructurará en varios frentes de cara al 2026 en donde la parte deportiva será una de ellas y se conoció ya la salida confirmada de uno de sus actuales jugadores: Luis Paz.

Fue luego del partido contra Atlético Nacional, en el que el conjunto Escarlata se impuso en la última jornada, que el propio futbolista contó ante los medios de comunicación que fue su último baile como jugador en el club.

“Sí, con América hoy fue mi último partido en nómina, fue mi último baile, como decía el profe Guimaraes y bueno, contento por todo lo vivido y doy gracias. Podemos decir que sale uno satisfecho con lo hecho”, señaló.

Sobre esto, se mostró “Nostálgico porque América es uno de mis amores, he estado por 7 años, he dado buena parte de mi vida y mi carrera por lograr el objetivo que tenemos todos como jugadores e hinchas del club. Da melancolía. Tomar esa decisión no es fácil”.

“Es el fútbol, de mis compañeros ya me he ido despidiendo. Algunos siguen y otros se irán para otros clubes, toca seguir para adelante”, agregó.

A sus 37 años, Luis Paz cerró el ciclo con América de Cali, luego de 7 años de su carrera en la que también actuó en Centauros, Deportes Quindío y Deportes Tolima. Ahora resta saber si seguirá su carrera o será un retiro como profesional.