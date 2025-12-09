Frank Fabra habría sido captado llorando saliendo de la sede de Boca tras culminarse su contrato

Uno de los jugadores colombianos que serán más recordados, y no precisamente por cosas buenas, en Boca Juniors es el lateral izquierdo Frank Fabra, quien culminó su contrato con el club después de casi 10 largos años formando pare de un plante en el que jugó finales de Libertadores, fue campeón y pasó los momentos más duros de su carrera, cosas que quedarán en la mente de muchos de los fanáticos Xeneizes.

A pesar de que para la mayoría su ciclo estuvo cumplido hace bastante tiempo, en el elenco le dieron la oportunidad de terminar su ciclo y salir libre para que pueda encontrar un mejor lugar en el que pueda rendir y disputar los años que le restan de carrera en la élite, en especial teniendo en cuenta que es un futbolista con proceso de selección y que podría caerle bien a cualquier elenco del FPC o de un menor nivel al de Boca en el extranjero.

A pesar de esta nueva oportunidad de reencontrarse con su mejor presente, al jugador parece haberle afectado bastante su último día en Boca Predio, pues fue captado en videos aficionados saliendo de la sede en el que es su último día dentro del equipo en medio de lágrimas y notable nostalgia, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más antiguos de la institución y que será novedoso para todos verlo vistiendo otra camiseta.

Se espera que en los próximos días surja información sobre le que será su siguiente paso y los movimientos que estén haciendo el jugador junto a sus agentes, en pro de poder mantenerlo en primera división y ojalá en una institución grande.