FIFA habría decidido decretar un “Partido del Orgullo” en el Mundial con dos países donde se prohíbe la homosexualidad

Una de las decisiones más polémicas que habría tomado la FIFA con respecto a los juegos del mundial fue la de un supuesto “Partido del Orgullo”, mismo que se llevaría a cabo en Seattle, donde, por los días en los que se realiza el Mundial, hay una de las concentraciones a favor del orgullo LGBTIQ+ más grandes del mundo y donde además hay una de las sedes importantes donde se llevarán a cabo encuentros de la cita mundialista.

Para esto, el ente rector del fútbol mundial decidido decretar el juego entre Irán y Egipto como el “Partido del Orgullo”, tal como muchos medios lo han manifestado, cosa que tendría a las dos delegaciones bastante molestas ante la cantidad de muestras que podría haber en favor de esta comunidad durante un juego donde se cruzan dos países que penalizan la homosexualidad y que la prohíben de forma categórica por sus creencias e ideales religiosos.

Ante esto, según el Diario Olé, los dos habrían hecho peticiones formales a la FIFA para que esto no se realice y no se le dé este foco al juego entre ambos equipos donde podría haber fuertes protestas y manifestaciones en contra de los países por sus prohibiciones y que afectan directamente a todos los asistentes al juego, donde, seguramente, habrá muchas personas que sigan en contra de la comunidad LGBTIQ+.