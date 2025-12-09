Bogotá, capital del rugby internacional

El pasado fin de semana, los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre, la capital colombiana se convirtió en epicentro del rugby continental con la realización del Torneo Internacional de Rugby Sevens Ciudad de Bogotá, celebrado en el emblemático estadio Olaya Herrera. El evento reunió a selecciones internacionales de Chile, Argentina, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, además de equipos departamentales y locales, con Bogotá como anfitriona. La cita deportiva no solo ofreció un espectáculo de alto nivel competitivo, sino que también se convirtió en un espacio de integración comunitaria y conmemoración histórica.

Desde las primeras horas del sábado, el ambiente en el estadio fue electrizante. Las tribunas se llenaron de aficionados que, con banderas y cánticos, alentaron a sus equipos favoritos. El rugby, disciplina que ha venido ganando terreno en Colombia en los últimos años, mostró en esta ocasión su faceta más dinámica y vibrante: el formato Sevens, caracterizado por partidos cortos, intensos y de gran velocidad.

La presencia de selecciones internacionales otorgó al torneo un carácter de élite. Argentina, con dos equipos en competencia, ratificó su tradición y potencia en este deporte. Chile, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos aportaron diversidad y estilos de juego que enriquecieron la experiencia tanto para jugadores como para espectadores. A nivel nacional, Bogotá lideró la representación, acompañada por selecciones departamentales como Risaralda, que demostraron el crecimiento del rugby en distintas regiones del país.

Argentina, dueño de la final masculina

La categoría masculina tuvo un desenlace que confirmó la hegemonía argentina en el rugby continental. En una final disputada con intensidad y técnica, las dos selecciones albicelestes se enfrentaron entre sí, asegurando el primer y segundo puesto del torneo. La superioridad de los argentinos fue evidente a lo largo de la competencia, imponiéndose con velocidad, precisión en los pases y una defensa sólida que dejó poco margen a sus rivales.

La U de Chile, por su parte, se quedó con el tercer lugar venciendo al equipo de Risaralda tras una destacada actuación que le permitió superar a otros contendientes y consolidarse como una de las selecciones emergentes de la región. El público bogotano reconoció el esfuerzo de los chilenos, quienes mostraron garra y disciplina en cada encuentro.

Bogotá femenina, campeona indiscutible

En la rama femenina, la gloria fue para la selección Bogotá, que se coronó campeona tras una campaña impecable. El equipo anfitrión demostró que el rugby femenino en Colombia atraviesa un momento de consolidación, con jugadoras que combinan talento, preparación física y un profundo sentido de pertenencia. La final fue un reflejo de esa entrega: Bogotá se impuso con autoridad, dejando en segundo lugar a Risaralda y en tercer puesto segundo equipo de la Liga de Bogotá, que se impuso a Santander.

El triunfo femenino tuvo un significado especial para la ciudad, pues reafirmó el liderazgo de Bogotá en el desarrollo del rugby nacional y abrió un camino de inspiración para nuevas generaciones de jugadoras. La celebración en las gradas fue efusiva, con familias, amigos y aficionados que acompañaron a las campeonas en su victoria.

Más que deporte: integración comunitaria

El torneo no se limitó a la competencia en la cancha. Paralelamente, se desarrollaron actividades de integración comunitaria que reforzaron el carácter social del evento. Una de las iniciativas más destacadas fue la colecta de alimentos para Misión Nutrición Bogotá, cuyos resultados fueron calificados como exitosos por los organizadores. Los víveres recolectados serán entregados directamente a la Cruz Roja, institución que se encargará de distribuirlos entre comunidades vulnerables de la capital.

Este componente solidario convirtió al torneo en un espacio de encuentro entre deporte y responsabilidad social, recordando que el rugby, más allá de su intensidad física, promueve valores como la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo.

El evento también sirvió como escenario para conmemorar los 25 años de la Liga de Rugby de Bogotá, una institución que ha sido fundamental en la promoción y desarrollo de este deporte en la ciudad. Con una muestra fotográfica y un recorrido histórico, los asistentes pudieron conocer los hitos más importantes de la liga, desde sus modestos inicios hasta su consolidación como referente nacional.

Las imágenes expuestas narraron la evolución del rugby bogotano: los primeros entrenamientos en parques, la conformación de clubes, la participación en torneos nacionales e internacionales y el crecimiento del número de jugadores y jugadoras. Este homenaje fue un recordatorio de que el rugby en Bogotá no solo es competencia, sino también historia, cultura y comunidad.

Un legado para el futuro

El Torneo Internacional de Rugby Sevens Ciudad de Bogotá dejó un legado que trasciende los resultados deportivos. La participación de equipos internacionales permitió medir el nivel del rugby colombiano frente a potencias regionales, mientras que el triunfo de la selección femenina bogotana reafirmó el potencial del país en esta disciplina. La colecta de alimentos y la conmemoración de la liga añadieron dimensiones sociales y culturales que enriquecieron la experiencia.

Para los organizadores, el éxito del torneo abre la puerta a futuras ediciones con mayor alcance y participación. La meta es consolidar a Bogotá como sede de referencia para el rugby Sevens en Latinoamérica, atrayendo cada vez más equipos y aficionados. El entusiasmo mostrado por el público y la calidad de los partidos son señales alentadoras de que el rugby seguirá creciendo en la capital.

Al caer la tarde del domingo, con las tribunas aún vibrando por los cánticos y aplausos, quedó claro que Bogotá vivió un fin de semana inolvidable. El rugby, deporte que combina fuerza, estrategia y pasión, se convirtió en protagonista de la ciudad, dejando huellas en jugadores, espectadores y organizadores. El estadio Olaya Herrera fue testigo de un espectáculo que no solo celebró la competencia, sino también la unión, la solidaridad y la historia.