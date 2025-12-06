Deportes

Vélez le advirtió a Colombia que tiene que dejar Barranquilla si quiere un buen Mundial; acá la ciudad que sugiere

El comentarista deportivo analizó todo esto previo a que se definieran las sedes en la que jugará la ‘tricolor’

Grupo de Colombia para el Mundial: los tres equipos nos podrían eliminar
Selección Colombia - Carlos Antonio Vélez
Por Steven García

Este sábado 6 de diciembre se conocieron las sedes oficiales en las que la Selección Colombia disputará sus encuentros para el Mundial 2026; luego de que el día anterior, en la ciudad de New York, se estableciera que los cafeteros jugaran en el Grupo K, junto a un gigante del futbol europeo, Portugal. Justamente una eminencia del periodismo deportivo, Carlos Antonio Vélez, planteó una opción para la concentración del equipo que le podría traer grandes beneficios.

El conjunto que dirige Néstor Lorenzo quedó en un grupo que muchos ven como favorable para avanzar de ronda, ya que, además de medirse con Cristiano y su selección, también tendrá que enfrentar a Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> ¿Tu intranquilo?: Cristiano Ronaldo podría superar impresionante récord contra Colombia en el Mundial

Ladrones colombianos habrían intentado robar a la Selección Colombia en Estados Unidos
Selección Colombia Foto tomada de la cuenta de X: @FCFSeleccionCol (18/11/2025)

Ya conocidos los rivales, solo faltaba definir las fechas y los estadios en los que James Rodríguez y su ‘combo’ pretenden deleitar al público con su juego; siendo el debut frente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el mitico Azteca de la Ciudad de México; para acto seguido disputar u segundo y tercer partido en el Estadio Akron de Guadalajara y cerrar la Fase de Grupos en la casa del Inter Miami en Estados Unidos.

Tras el sorteo y conocer lo que se le viene encima a la ‘sele’, Carlos Antonio Vélez emitió su editorial en Win Sports, en la que afirmó: “Los grupos quedaron así por algo relacionado con el negocio del futbol, tú no puedes sacrificar en cuartos o dieciseisavos a una presa grande. (...) Si es en México, toca concentrarnos en Bogotá”, afirmó Vélez.

Fueron las palabras de este especialista basadas en la similitud de altura que tienen la CDMX y la capital colombiana, 2,240 metros y 2.640 metros, respectivamente.

“En el caso de Colombia y el rival del repechaje, Nueva Caledonia no es del mismo nivel, les clavan ocho siempre; entonces va a estar entre República del Congo y Jamaica. Ojo con Uzbekistán, vamos a respetar los rivales, ese equipo perdió con Uruguay un amistoso 2-1 y los tenía en el cuello; tiene jugadores en Europa; y su base Sub-20 hizo un Mundial extraordinario”, añadió.

       

Tags

     
Steven García

Steven García

Comunicador Social - Periodista (@osgaro10) Rolo, criado a punta de vallenato pero apasionado por el rap. Cubro cultura, entretenimiento y viajes; en ocasiones me escapo a Publipets, para que hablemos sobre nuestros primeros amores, las mascotas.

Lo Último

Lo que debe saber