Vélez le advirtió a Colombia que tiene que dejar Barranquilla si quiere un buen Mundial; acá la ciudad que sugiere

Este sábado 6 de diciembre se conocieron las sedes oficiales en las que la Selección Colombia disputará sus encuentros para el Mundial 2026; luego de que el día anterior, en la ciudad de New York, se estableciera que los cafeteros jugaran en el Grupo K, junto a un gigante del futbol europeo, Portugal. Justamente una eminencia del periodismo deportivo, Carlos Antonio Vélez, planteó una opción para la concentración del equipo que le podría traer grandes beneficios.

El conjunto que dirige Néstor Lorenzo quedó en un grupo que muchos ven como favorable para avanzar de ronda, ya que, además de medirse con Cristiano y su selección, también tendrá que enfrentar a Uzbekistán y al ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Selección Colombia Foto tomada de la cuenta de X: @FCFSeleccionCol (18/11/2025)

Ya conocidos los rivales, solo faltaba definir las fechas y los estadios en los que James Rodríguez y su ‘combo’ pretenden deleitar al público con su juego; siendo el debut frente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el mitico Azteca de la Ciudad de México; para acto seguido disputar u segundo y tercer partido en el Estadio Akron de Guadalajara y cerrar la Fase de Grupos en la casa del Inter Miami en Estados Unidos.

Tras el sorteo y conocer lo que se le viene encima a la ‘sele’, Carlos Antonio Vélez emitió su editorial en Win Sports, en la que afirmó: “Los grupos quedaron así por algo relacionado con el negocio del futbol, tú no puedes sacrificar en cuartos o dieciseisavos a una presa grande. (...) Si es en México, toca concentrarnos en Bogotá”, afirmó Vélez.

Fueron las palabras de este especialista basadas en la similitud de altura que tienen la CDMX y la capital colombiana, 2,240 metros y 2.640 metros, respectivamente.

“En el caso de Colombia y el rival del repechaje, Nueva Caledonia no es del mismo nivel, les clavan ocho siempre; entonces va a estar entre República del Congo y Jamaica. Ojo con Uzbekistán, vamos a respetar los rivales, ese equipo perdió con Uruguay un amistoso 2-1 y los tenía en el cuello; tiene jugadores en Europa; y su base Sub-20 hizo un Mundial extraordinario”, añadió.