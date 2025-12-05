Sorteo Mundial 2026: Donald Trump le declaró su amor a Colombia a pesar de las tensiones con Petro

Durante la mañana de este 5 de diciembre se llevó a cabo el Sorteo del Mundial 2026, evento que tuvo lugar en el Centro F. Keneddy de Washington, Estados Unidos. El inicio del mismo se dio sobre las 12 del medio día en Colombia, estando a la expectativa por la composición de los 12 grupos para el torneo que tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México.

Con el paso de las horas fueron varias las destacadas figuras que llegaron a formar parte de este evento, sin duda, uno de los más destacados fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó la atención por sus inesperadas declaraciones de luego de que un periodista colombiano, perteneciente al Canal RCN, se le acercara para realizar una pregunta.

Posteriormente, el mandatario estadounidense indagó si era de Colombia para finalmente declarar su amor por el país y de paso enviar un corto saludo. Ante las cortas palabras de Trump, las risas no se hicieron esperar entre los periodistas, teniendo en cuenta que hace pocos días lanzó una fuerte advertencia:

“He oído que Colombia… produce cocaína. Tienen plantas de fabricación… y luego nos venden cocaína. Cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, fueron las declaraciones expuestas por Donald Trump en medio de una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

En otra de sus intervenciones, Trump destacó su gusto por el fútbol, asegurando que es fan e incluso que ama poder jugarlo. Cabe resaltar que la viralización del mencionado clip trajo consigo diferentes comentarios por parte especialmente de los colombianos, quienes en medio de risas resaltaron que no esperaban dicha reacción.