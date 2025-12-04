Leyendas de otros deportes asistirán a Rio Ferdinand en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ transformará Washington D. C. en el epicentro del fútbol mundial este viernes 5 de diciembre, cuando todas las miradas se dirijan hacia el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Con una combinación sin precedentes de deporte, entretenimiento y espectáculo, el acto revelará los emparejamientos de la fase de grupos de la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones y marcará el inicio de una nueva era para nuestro deporte.

La FIFA ha anunciado el excepcional elenco de leyendas del deporte y presentadores de máxima categoría que guiarán al público en esta emocionante ceremonia. El FIFA Legend y excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, uno de los defensores más destacados de su generación, dirigirá el sorteo con la ayuda de la galardonada presentadora internacional Samantha Johnson. Juntos, acercarán a los telespectadores un sorteo sin precedentes, mediante el sistema establecido en el procedimiento oficial.

“Dirigir este histórico sorteo es un honor increíble —ha manifestado Rio Ferdinand—. Cuando era futbolista, soñaba con jugar Mundiales. Ahora, estoy agradecido de desempeñar una función distinta, pero también muy especial, con la ayuda de un magnífico elenco. Juntos, desvelaremos los doce grupos de cuatro equipos, algo que todo el mundo está esperando”.

En el escenario les acompañará un extraordinario conjunto de estrellas de deportes como el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, lo que convertirá este sorteo final en un espectáculo único y sin precedentes. Tom Brady, siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley; Aaron Judge, jugador de béisbol de los New York Yankees, que ha sido elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB; Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA, ejercerán de asistentes del sorteo. Ellos serán además el nexo de unión entre el fútbol y los deportes más populares de Norteamérica.

«Formar parte del sorteo final de la Copa Mundial es un honor inmenso. Un evento mundial de esta magnitud es el sueño de cualquier atleta —declaró Brady—. Me entusiasma poder ayudar a definir el rumbo de un torneo que une al mundo como ningún otro».

«Quienes hemos defendido los colores de nuestros países sabemos cuánto significan estos eventos —añadió O’Neal—. La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes, y formar parte del Sorteo Final es para mí un motivo de gran orgullo. Es una ocasión muy especial para los jugadores y para los aficionados de todo el mundo, y me honra ser parte de este acontecimiento».

«Sigo el fútbol muy de cerca, así que participar en el sorteo final de la Copa Mundial es algo realmente especial —comentó Judge—. La final se llevará a cabo en Nueva York Nueva Jersey, donde juega mi equipo, por lo que tengo muchas ganas de ver qué selecciones disputarán el título en nuestra casa».

«El fútbol tiene la extraordinaria capacidad de unir a las personas de todo el mundo y generar beneficios sociales. Estoy deseando verlo con mis propios ojos en Norteamérica el año que viene, cuando organicemos la mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia —afirmó Wayne Gretzky—. Estoy encantado de participar en un sorteo que decidirá el futuro de los equipos participantes y provocará fuertes emociones en todo el planeta. Personalmente, será un momento inolvidable».

Para coronar el elenco de estrellas del deporte presentes en el sorteo final, Eli Manning, bicampeón de la Super Bowl, aportará su inconfundible carisma desde la alfombra roja, donde recibirá a todos los invitados.

