Jorge Carrascal habría peleado con uno de sus compañeros por haberse fijado en la misma mujer durante una fiesta

Flamengo es el equipo en mejor forma de todo el continente y las copas lo avalan, pues con un año de ensueño, son los más recientes campeones de la Copa Libertadores y el Brasileirao, de la mano de uno de los técnicos más preparados como lo es Filipe Luiz y de una plantilla que resulta envidiable para cualquiera, donde abundan jugadores de experiencia, pero también otros más jóvenes con recorridos largos por Europa.

Dos de ellos son Jorge Carrascal y Gonzalo Plata, quienes hacen parte del once titular habitualmente y que se han ganado el cariño de los hinchas, a pesar de que en su pasado se les ha recordado por algunos actos de indisciplina o su inconsistencia en cancha. De hecho, en los últimos días y ante tantas conquistas, se han realizado varias fiestas por parte de ambos que han dado bastante de qué hablar en Brasil y el continente entero.

Al parecer, según información filtrada por medios, obtenida de la Policía de Río de Janeiro, en la última de ellas realizada por el delantero ecuatoriano, hubo más de 200 mujeres como invitadas, a tal punto que algunas tuvieron que ser rechazadas y partieron a otras zonas donde había más festejos, Allí, las autoridades habrían llegado ante la llamada de los vecinos, pero no lograron detener el festejo que se llevaba a cabo dentro de la residencia.

Transcurrida toda la fiesta, surgió un rumor que vincula al colombiano con una supuesta pelea que mantuvo con su compañero de equipo, Gonzalo Plata, misma que se habría librado por una de estas mujeres. Resulta que la misma le habría encantado a los dos, por lo que, sin conocerse detalles ni certeza de la misma, habrían tenido una leve disputa y optaron por poner fin a la amistad, cosa que repercute directamente a la institución y su relación dentro de las canchas.

Este escándalo se le suma a la de hace unos días, donde en una fiesta organizada por el colombiano, hubo la presencia de escorts, travestis e influencers, quienes, al igual que en la de Plata, no tenían permitido el ingreso de celulares, pero sí se llegó a filtrar información, cosa que puso los matrimonios de varios jugadores de Flamengo contra las cuerdas por supuestas infidelidades.