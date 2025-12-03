Los fanáticos de Lego podrán armar Copa Mundo de la FIFA con ladrillos a escala 1:1

La FIFA ha anunciado una iniciativa pionera con el Grupo LEGO antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Esta colaboración sin precedentes busca aportar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol para los aficionados de todas las edades en todo el mundo.

El anuncio llega mientras la emoción alcanza su punto máximo en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA más grande, mejor y más inclusiva de la historia, con representantes de 42 naciones clasificadas y 22 contendientes a los play-offs preparándose para reunirse en Washington DC para el sorteo final, que comienza a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia y local) el viernes 5 de diciembre.

La colaboración entre la FIFA y el Grupo LEGO representa una combinación perfecta para los amantes del fútbol y del juego. Esta alianza debuta con el icónico Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA LEGO Editions, disponible ya para reservar.

Esta es la primera vez que los fanáticos podrán construir una réplica oficial detallada a escala 1:1 del trofeo más sagrado y reconocible del deporte, lo que les permitirá llevarse a casa una pieza dorada de la magia del torneo.

Romy Gai, Directora Comercial de la FIFA, declaró: “Nos complace anunciar esta innovadora colaboración con el Grupo LEGO. LEGO es una de las marcas más queridas e icónicas del mundo, por lo que unir fuerzas con ellos para ofrecer a los aficionados al fútbol de todo el mundo la oportunidad de construir su propia versión del trofeo más prestigioso del deporte, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, crea una sinergia perfecta. Es la primera vez que la FIFA y el Grupo LEGO colaboran en un proyecto de este tipo, y con la Copa Mundial de la FIFA más grande, mejor e inclusiva a la vuelta de la esquina, esperamos que los aficionados aprovechen esta oportunidad para vivir el espíritu del mayor evento del fútbol mundial y llevar un trocito de la fiesta a sus hogares para siempre”.

El set de trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA LEGO Editions saldrá a la venta en marzo de 2026. Este modelo de premio definitivo está construido con 2842 elementos LEGO, incluido el mayor número de ladrillos de color dorado jamás utilizado en un solo set LEGO.

Para mayor coleccionismo, el set incluye una placa impresa debajo de la base con la lista de todos los equipos que han alzado el actual Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado en 1974. También se puede acceder a una emocionante escena oculta mediante una tiradera en la sección superior del globo. Dentro de esta zona oculta se encuentra el logotipo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una minifigura exclusiva de la marca que sostiene un mini-Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, lo que permite a los aficionados imaginarse como campeones del mundo.

Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO, añadió: “La marca LEGO siempre ha celebrado el poder de la creatividad, inspirando a personas de todas las edades a conectar a través de la alegría de construir y jugar. Colaborar con la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad increíble para honrar el torneo más emblemático del mundo y la pasión global que despierta. El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es un símbolo universal de logro y unidad, y ahora, gracias a la creatividad del ladrillo LEGO, los aficionados de todo el mundo pueden experimentar la emoción, pieza por pieza, al más puro estilo LEGO. Esto marca solo el comienzo de nuestra colaboración, y estamos encantados de unir a familias y aficionados de todo el mundo para celebrar el fútbol, ​​la imaginación y uno de los símbolos más legendarios del deporte de una forma totalmente nueva”.