Conozca la posición que podría ocupar la Selección Colombia en caso de caer en cada uno de los grupos de la Copa del Mundo

A pocos días de que se dé el sorteo de la Copa del Mundo para conocer la repartición de las selecciones en cada uno de los grupos, el planeta entero permanece paralizado, confiando en que a cada una de las naciones le corresponda una zona accesible para poder soñar con pasar de ronda y dar una alegría a sus respectivos ciudadanos.

Esto mismo es lo que se vive en Colombia, donde, después de haber accedido a la cita mundialista tras vencer a Bolivia y Venezuela, la esperanza está puesta en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, quien desde ya comienza a preparar lo que será la nómina elegida con nombres que mantiene un nivel superlativo en varias de las ligas más atractivas del planeta, metiéndolo en apuros que, por fortuna, muchos equipos quisieran tener.

A pesar de que la suerte está echada antes del sorteo, la FIFA ya dio a conocer la ubicación que tendrá cada uno de los bombos en los diferentes grupos, mismos que en esta oportunidad no serán sorteados para dar un mejor orden a la hora de definir el calendario y las ciudades en las que jugará cada país durante la primera ronda.

¿Cómo quedarán repartidos los cuatro bombos en cada uno de los grupos de la Copa del Mundo?

En primer lugar, se sabe que México jugará el partido inaugural del grupo A ante uno de los integrantes del bombo 3 que, en su zona, estará ubicado en la posición 2. Mientras que, los otros dos integrantes, jugarán la primera fecha, estando el país del bombo 2 en la posición 3 del grupo y el país del bombo 4 en la posición del mismo número.

Ya en la zona B, Canadá encabeza la lista, siendo seguido en la posición 2 por el integrante del bombo 4, en la 3 con el país del mismo bombo y en la 4 con la nación saliente del bombo 2.

En el grupo C no tendremos a uno de los anfitriones, por lo que la cabeza de grupo será el del bombo 1, que son los únicos que no tendrán ningún tipo de movimiento y conocen desde ya su ubicación a la hora de comenzar la fase 1 del Mundial. En la posición 2 estará el país surgido del bombo con el mismo número, mientras que en la posición 3 y 4 estarán los bombos invertidos.

Ya en el D estará Estados Unidos como cabeza de serie, teniendo su primer partido contra el equipo del bombo 3 que le corresponda, mientras que en la primera fecha se enfrentarán los de los bombos 2 y 4 que caigan en la misma zona.

Ya en los demás grupos la posición de las zonas 2, 3 y 4 serán completamente aleatorias según está estipulado en el cuadro que se ve a continuación. En cada uno de los recuadros de color naranja con el número 2 podría caer la Selección Colombia que, al menos en el papel, lo que más podría favorecer es ser acompañante de uno de los tres anfitriones para evitar a varios pesos pesados de esta Copa del Mundo.