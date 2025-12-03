Con entrada gratis, llegan las 6 Horas de Bogotá “Premio Automóvil Club de Colombia 85 años”

La temporada 2025 del automovilismo en Colombia llegará a su final, como es tradicional, con Las 6 Horas de Bogotá, Premio Automóvil Club de Colombia 85 Años. La gran clásica del automovilismo colombiano, organizada por el Club Los Tortugas y que contará con el patrocinio de TuLlanta.com, Yokohama, Metro Frenos y Pop Art Hotel Tocancipá, se disputará entre el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre, en el Autódromo de Tocancipá.

Los autos serán clasificados en 7 categorías: Fuerza Libre de 2.001 c.c. en adelante (FL), Gran Turismo de 2.750 c.c. en adelante (GT), Turbo Turismos hasta 1.600 c.c. (TT2), Súper Turismos hasta 2.000 c.c. (ST2), Turbo Turismos hasta 1.200 c.c. (TT1), Turismos hasta 1.600 c.c. (ST1), Turismo hasta 2000 c.c. (T2).

Uno de los atractivos es la presencia una vez más de la tripulación ecuatoriana del equipo Abro conformada por los hermanos Mateo, Miguel y Xavier Villagómez, quienes defenderán su victoria en la categoría más rápida obtenida el año pasado, tras un intenso duelo con la tripulación conformada por Thomas Steuer y David Méndez con un Radical SR3 #53, en uno de los finales más emocionantes de la historia de la carrera.

Por su parte, el Sesana Racing Team, comandado por Óscar Tunjo en el vehículo West, también confirmó su participación, al igual que pilotos de la talla de Ignacio y Juan Ignacio Ruíz, vigentes campeones nacionales de automovilismo, con su auto Radical patrocinado por Lavafante y Santiago Lozano, con el Radical del equipo LM3 Performance, entre otros.

También serán protagonistas pilotos como Felipe Hoyos y Alejandro Torres con el Chevrolet Corsa (Integral Skin Care - I.D.J SAS.), los hermanos Víctor y Saulo Barrera en el Swift (J&C Motorsport Fraco), al igual que Juan Felipe García en un Renault Fluence (Axalta- Toyo tires- Auto Stock) Y Cristian Gómez y Daniel Giraldo a bordo del popular “Tsunami” Honda Civic (Lubricantes Valvoline).

Entre los 150 mejores pilotos del país se destacan las mujeres, quienes fueron protagonistas durante el año, como lo son Paula Russi en un Renault Logan (Jawan Tech), María Alejandra Echavarría con Chevrolet Aveo patrocinado (Huawei), Susana Mora en el Chevrolet Sail (Arquib Xperts - Maj Cargo- Grupo Arquib), todas ellas en la categoría de turbo turismos hasta 1600 c.c. En otro grupo estarán Laura Linares con Miriam Gil, conduciendo en el Nissan March (Vaykal - Westerlab – Vasan).

Autos de calle y San Diego abrirán la jornada

Las categorías promocionales Autos de Calle y el campeonato San Diego de autos clásicos y antiguos disputarán su válida final, como preliminar de las 6 Horas de Bogotá, Premio Automóvil Club de Colombia 85 Años.

En los Autos de calle, Juan David Bedoya en Turismo Mejorado, Leonardo Lozano en Turismo Modificado y Óscar Mauricio Triana en Turismo Súper Modificado llegan a la última ronda como líderes de sus respectivas categorías.

En el campeonato San Diego, Steve Téllez en la categoría A, Darío Parra en la Categoría B, Jairo Forigua en la Categoría C y Susane Piwek en la categoría D, tienen la primera opción de coronarse campeones.

La bandera verde de las 6 Horas de Bogotá, Premio Automóvil Club de Colombia 85 Años, se agitará desde las 2 de la tarde del sábado 6 de diciembre, pero todo el programa estará precedido desde el viernes 5 en la tarde cuando se cumplen las pruebas de clasificación que se reparten en dos series cuyos tiempos se suman para formar la grilla, una diurna y otra nocturna con pilotos diferentes del mismo equipo.

Como es tradicional se utilizarán los 2.725 metros del autódromo en sentido antihorario, trazado del cual fue precursor el premio motor que antecedió a las 6 horas cuando se inició la historia de la prueba.

Por sus condiciones técnicas y de duración, las 6 horas es una prueba única que no cuenta para ningún campeonato, pero a su vez es la más concurrida y apreciada del calendario por el prestigio que ostenta a nivel suramericano y que se encamina a cumplir los 40 años en 2026.

La entrada a la tribuna del autódromo será gratuita, mientras que para acceder al paddock la boletería tendrá un costo de $50.000 y se podrá adquirir a través del siguiente link https://www.biciq.com/info-event/6-horas-premio-acc-85-anos-0a955fab

Habrá transmisión en vivo vía streaming por el canal de YouTube del Club Los Tortugas