Wilmar Roldán reveló cuál ha sido el partido que más le ha tocado arbitrar: No es del FPC

Uno de los mejores árbitros que ha dado nuestro país en todas la historia ha sido el antioqueño Wilmar Roldán, quien lleva más de 25 años de trayectoria y que aún, hoy por hoy, mantiene su lugar en la FIFA y permanece como uno de los referentes en la profesión para los nuevos que llegan.

A pesar de ser una figura polémica pro su estilo dentro de los terrenos de juego, en los últimos días ha aprovechado para dar una serie de entrevistas en medios por cuenta del lanzamiento de su libro, mismo que, por supuesto, aprovechó para promocionar en los micrófonos de Publimetro Colombia, contando un poco sobre su vida, su trayectoria y algunas historias curiosas que lo han marcado como ídolo en el arbitraje cafetero.

Uno de los momentos más curiosos que reveló fue el encuentro más difícil de arbitrar para él, cosa que, aunque muchos esperaban uno de nuestro FPC, Roldán se fue a lo continental y aseguró que la final de Copa América entre Argentina y Chile fue un reto duro en su carrera:

“Uno de los partidos más complejos que yo dirigí fue la final de la Copa América en Chile 2015. Argentina y Chile, un partido que me exigió desde la parte física y mental, por los modelos tácticos de los dos entrenadores, por la calidad de jugadores, porque hubo tiempo extra, penales, porque Chile era una selección que nunca había quedado campeón y era en su casa. Sin partidos que exigen más desde la parte mental y la física, obvio pitar una final de Copa América para mí fue maravilloso y haberlo cumplido con un arbitraje casi perfecto, es de las cosas más bonitas que me han pasado”.

Por otro lado, uno de los capítulos de su libro habla de la final entre Boyacá Chicó y América de Cali, misma que él arbitró y a la cual le dio protagonismo ante la cantidad de señalamientos que lo tildaban de deshonesto por su desempeño allí. Por tal motivo, decide contar su verdad sobre lo terrible que fue para él ese juego, teniendo en cuenta algunos errores y mientras comenzaba su camino de ser juez FIFA, afirmando que estaba desconcentrado a causa de la ansiedad y tildándolo como un error que casi le cuesta la carrera.

Por otro lado, el árbitro dio detalles de su relación con Imer Machado y la comunicación que hay entre ellos hoy en día, teniendo en cuenta de que se menciona la opción de que él lo reemplace como líder de esta rama en el FPC:

“Son rumores, todos saben que yo cumplí 45 años, y para la FIFA es el tope, últimamente me preguntó que si iba a seguir, pero eso depende de la Federación Colombiana, si ellos deciden que no sigan voy a estar a su servicio. Yo tengo una relación con Imer, hoy que es mi jefe, ayer que fuimos compañeros y amigos, tengo una relación impecable con él, en esta última etapa me abordaron y me dijeron que querían seguir conmigo, me abordaron y me consultaron si estaba bien en varios aspectos y quieren seguir contando conmigo, yo agradecí y dije que estaré el año que me están ofreciendo. Imer es mi jefe, pero también es mi compañero y amigo”.