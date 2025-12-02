“Si Corina fue Nobel de la paz”, Iván Mejía no se quedó callado porque Ramón Jesurún es el dirigente del año

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, recibió el premio como el dirigente del año 2025 durante la ceremonia de El Deportista del Año de diario El Espectador.

Esta elección desató muchos comentarios, e Iván Mejía no fue la excepción, quien no se puso con rodeos para hablar sobre esta premiación.

Cinco de seis selecciones colombianas clasificaron a los diferentes Mundiales de la FIFA este año, incluyendo el regreso de la ‘Tricolor’ a la justa orbital tras ocho años de ausencia, fueron los méritos, por los cuales, premiaron a Ramón Jesurún.

Otro punto a favor del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue la elección de Barranquilla como sede de la final de la Copa Sudamericana del próximo año.

De esta manera, Jesurún recibió el galardón el pasado lunes 1 de diciembre y aprovechó el espacio para dejar claro que gran parte del mérito es de los futbolistas y que seguirá trabajando para obtener grandes logros para el fútbol colombiano:

“Recuerdo que muy niño, cuando se estableció este premio, jamás pensé que iba a ser dirigente y menos que algún día podría recibir este galardón. Agradecer a todos, especialmente a nuestros futbolistas que nos dieron tanta gloria en este 2025”.

“Estamos trabajando muy duro con ese acortamiento de distancias que ya tiene Colombia con los países más poderosos del mundo. Estamos cerca de conseguir cosas muy importantes”.

Iván Mejía reaccionó al premio de Ramón Jesurún:

Mejía Álvarez utilizó sus redes sociales para señalar su sorpresa y decepción por el premio que ganó Ramón Jesurún: “Sì Corina fue Nobel de la paz, todo puede suceder!!”.

Pero no es la primera vez que Iván Mejía se va en contra de Ramón Jesurún. Por ejemplo, cuando sucedió el escándalo en la final de la Copa América donde el presidente de la FCF fue arrestado, Iván Mejía republicó el siguiente comentario:

“Jesurún es el típico colombiano atrevido que cree que tiene derecho a pisotear a los demás y a agredir a las autoridades. Como aquí le perdonan cualquier conducta, pensó que en E.U. sería igual. Bien hecho que lo hayan detenido: una lección no le cae mal a nadie”.

También se pronunció cuando la Selección Colombia Femenina Sub-17 llegó a la final del Mundial y terminó perdiendo contra España. Mejía Álvarez aseguró entonces que si la ‘Tricolor’ ganaba, Jesurún quedaba como lagarto, y que si perdía, quedaba como bulto de sal:

“Si la selección femenina gana, JESSURUM quedará como un lagarto que se montó al bus en marcha, un avivato. Y si pierde será considerado un terrible bulto de sal.Ayy Ramón, das pena!!”