Jugador pescó en área revuelta y anotó mientras se formó una pelea en el área

Una acción sin precedentes se dio durante un partido reciente en el fútbol de Turquía en donde un árbitro validó la anotación de un jugador que aprovechó que se formó una pelea en el área, que distrajo al portero, y con el arco vacío anotó para su equipo.

La inédita escena se dio en el duelo de la fecha 14 de la Superliga turca en la que Gaziantep cayó en casa 1-2 contra el Eyüspor.

El duelo ya estaba sentenciado en favor de la visita que se imponía 2-0 y se jugaba el minuto 6 de la adición cuando se dio la curiosa escena.

En ese instante, en el área del Eyüspor se armó una gresca que atrajo a jugadores de ambos equipos, unos a los agarrones de camisetas y otros llegando a separar, entre ellos el arquero. Sin embargo, mientras eso pasaba, el arbitro resolvió seguir dejando jugar, algo que aprovechó Emmanuel Boateng que, con el arco libre, anotó el descuento de su equipo.

Situación atípica, pero que fue legal ante la validación del árbitro que dejó la discusión en segundo plano y ni se inmutó en ir a separar a los jugadores, solo apuntó a mitad de cancha para decretar el gol.