Jorge Luis Pinto ‘se la jugó’ sobre lo que sucederá en la final de Cúcuta vs Real Cundinamarca

El Estadio General Santander se vestirá de gala para recibir la final de vuelta del Torneo BetPlay 2025-2 entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, que podría sellar el regreso de los ‘Motilones’ a la primera división del fútbol colombiano.

Por tal razón, Jorge Luis Pinto dio sus primeras sensaciones previa al partido y dejó claro que alentará al Cúcuta para que nuevamente estén en la máxima categoría del balompié nacional.

Pinto concedió una entrevista con Win Sports donde hizo hincapié en el buen momento que atraviesa actualmente Cúcuta Deportivo y la ilusión que genera el posible ascenso para el próximo año.

Sin embargo, Jorge Luis no desestimó al Real Cundinamarca, por el contrario, aseguró que es un equipo difícil y será un partido muy disputado:

“Contentos que hoy se presente otra oportunidad grande e histórica para el Cúcuta de ascender y estabilizarse. El equipo ha venido jugando bastante bien, ha sido muy disputada esta clasificación, pero tenemos fe”.

“Hay que ser honestos, van a enfrentar a un muy buen equipo, tienen buena posesión de pelota y estructura táctica, pero Cúcuta está imponiendo su ritmo y su estilo de juego. Esta afición ayuda mucho y yo creo que van a sacar provecho de todo eso”.

A Pinto le pidieron ‘jugársela’ sobre qué sucederá en el partido que comenzará en el Estadio General Santander a partir de las 3:45 de la tarde con transmisión de Win Sports. El experimentado entrenador cree que no habrá prórroga, sino que se definirá en el tiempo regular, y seguramente no habrá empate a ceros:

“Yo pienso que goles hay, me parece que se puede resolver en los 90. Real Cundinamarca tiene hoy un desgaste que Cúcuta tiene que aprovecharlo y con el apoyo de la afición, porque el estadio va a estar absolutamente lleno, van a sentir ese estímulo que a veces es bueno en los partidos”.

¿Qué necesita Cúcuta para ascender?

Los ‘Motilones’ están muy cerca de lograr su tiquete a la primera división, solamente necesitan ganar el partido, y, por supuesto, el título para ascender automáticamente.

El motivo es que, en caso de lograr la victoria, esos tres puntos se le sumarán a la tabla de reclasificación, tabla en la que se ubicarían en el segundo lugar solo por detrás de Jaguares, equipo que ya está en la ‘A’.

En caso que Cúcuta gane por la mínima diferencia este partido (empatando el global 1-1), pero pierda en los penales, tendrá que medirse nuevamente a Real Cundinamarca para definir cuál de los dos equipos ascenderá.

¿Qué necesita Real Cundinamarca para ascender?

El panorama para Real Cundinamarca está un poco más complicado, pues, en primer lugar, tiene que defender el resultado y coronarse campeón del Torneo BetPlay 2025-2.

En caso de conseguirlo, tendrá que jugar una nueva final que será contra Cúcuta o Patriotas (dependiente del resultado de esta final de vuelta) para definir cuál será el equipo que acompañe a Jaguares en la primera división del fútbol colombiano.