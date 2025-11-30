Video: Hincha de Flamengo se prendió fuego a sí mismo por intentar quemar una camiseta de Palmeiras después de la final de Libertadores

Hincha del Flamengo se prendió fuego por quemar camiseta de Palmeiras - Fotos: Capturas de pantalla de un video circulado en redes sociales el 30 de noviembre del 2025

Flamengo lleva apenas un día de haberse coronado como campeón de la Copa Libertadores de América por cuarta vez en la historia y de convertirse en el máximo ganador brasileño de la competencia, por encima de varios clubes, entre ellos, Palmeiras, que fue su rival en esta importante final. Tras el pitazo inicial que los dio como vencedores, la locura ha sido máxima en muchas calles de Brasil por el festejo de los millones de fanáticos de este importante club.

Como era de esperarse, varios de ellos llevaron el festejo al extremo y cometieron actos violentos, entre ellos, vandalización de varios negocios de tecnología, peleas con la policía de Río de Janeiro y, algunos otros, incurrieron en el robo de algunas banderas y camisetas alusivas al equipo derrotado, llegando incluso a intentar incinerar varias de estas telas en vía pública y dejando un video increíble que se hizo viral en redes sociales.

Y es que un joven hincha del equipo ‘Mengao’ quedó grabado mientras intentaba quemar una camiseta de Palmeiras en un andén de Brasil, rociando líquido inflamable que parece ser gasolina y posteriormente prendiéndole fuego, sin pensar en que la expansión de la llama lo iba a alcanzar como sucedió y que terminó propagándose por todo su cuerpo durante unos segundos, obligándolo a salir corriendo y ser ayudado por los demás presentes antes de que sufriera quemaduras de consideración.

A pesar de que sí se logró el cometido de quemar la prenda, los daños pudieron ser mucho peores en estas personas que, irresponsablemente, cometieron estos actos de intolerancia y terminaron siendo burla de miles de personas en redes por la filmación que le da la vuelta al continente.