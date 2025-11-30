“Nos van a llevar lejos en el Mundial”, Carlos Antonio Vélez le puso responsabilidad encima a dos cracks de la Selección Colombia

Uno de los periodistas más polémicos e importantes a nivel deportivo de nuestro país es Carlos Antonio Vélez, quien se ha hecho un lugar por sus certeras y controversiales opiniones que suelen dividir amores y odios a su alrededor de forma constante, cada vez que manifiesta uno de sus análisis, en especial cuando estos tienen que ver con la Selección Colombia, misma que le ha traído un sinfín de críticas por su constante rechazo al entrenador Néstor Lorenzo.

Y es que una de sus más recientes salidas relacionadas con la ‘Tricolor’ han sido en su mayoría para criticar la gestión del argentino en el banquillo y de jugadores en específico, sobre todo de James Rodríguez, de quien se ha ganado el lugar de su mayor detractor en la prensa. Pero, así como tiene odios, también tiene amores, pues es de los que más destaca la carrera y rendimiento de futbolistas como Luis Díaz o Luis Suárez, poniéndoles desde ya una responsabilidad extra de cara al Mundial.

De hecho, en las últimas horas, compartió una publicación relacionada con el buen rendimiento del extremo guajiro en Alemania, y comentó lo siguiente: "Si los Luchos ( DÍAZ Y SUÁREZ) llegan a Junio como están hoy nos llevarán lejos en el Mundial. Si los jugadores llegan en buen momento.. estaremos hechos!!!!!“, fueron las palabras del periodista, quien trajo a colación al 9 del Sporting y dejó la tarea de la Copa del Mundo sobre sus hombros.