Deportivo Cali estaría cerca de cerrar la contratación de un jugador proveniente del São Paulo y otro del fútbol europeo

Uno de los equipos que más rápido se han movido en este mercado de fichajes preparando lo que será su año 2026 ha sido el Deportivo Cali. De la mano de Alberto Gamero, en el club se han enfocado en ojear posibilidades buenas dentro del margen financiero y que lleguen a aportarle algo distinto a una institución que lleva varios años sumida en problemas financieros y deportivos, decepcionando fuertemente a sus hinchas.

Para evitar esto, ya se habría iniciado la gestión para, en primer lugar, repatriar a un viejo conocido que dejó huella como uno de los mejores delanteros extranjeros que ha tenido el elenco ‘Azucarero’ en los últimos años, Juan Ignacio Dinenno. A pesar de que su presente no es el mejor después de varias lesiones de rodilla, entre ellas una rotura de ligamentos, es innegable que para el medio colombiano es un jugador de lujo.

Aunque en principio se estaría planteando una cesión desde São Paulo, equipo dueño de su pase, pero donde apenas ha jugado menos de 10 encuentros y anotado un gol, al confirmarse su regreso se especula que se puedan adquirir sus derechos en un futuro para tener a su goleador de vuelta por un buen tiempo.

Por otro lado, un jugador surgido en Millonarios y potenciado al máximo por Alberto Gamero, dándole la posibilidad de jugar en el exterior y ahora de retornar al FPC, es Emerson Rivaldo Rodríguez. A pesar de que juega en el Ludogorest y que no la estaría pasando mal en su travesía por Europa, la falta de minutos lo harían plantearse esta opción que, según algunos periodistas, está a pocos detalles de concretarse y sería un refuerzo estelar para la siguiente temporada.