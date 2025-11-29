Hincha de Palmeiras murió en Lima antes de la final de Copa Libertadores contra Flamengo

Una lamentable noticia sacudió a Lima el pasado viernes 28 de noviembre en medio de la previa de la final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Mientras algunos hinchas del ‘Verdao’ compartían en un bus descubierto y disfrutaban del ambiente, uno de ellos, que se encontraba en un alto estado de embriaguez, según testigos, comenzó a saltar mientras que pasaban por debajo de un reconocido puente de la capital peruana.

Allí, en un mal movimiento, la estructura impactó con fuerza la cabeza de Caue Brunelli Dezotti, dejándolo inconsciente y haciéndolo caer al vacío desde el segundo piso de este automotor, impactando con fuerza contra el piso y siendo auxiliado rápidamente por los demás aficionados que iban junto a él en ese momento, sin poder hacer mucho y a la espera de que las autoridades confirmaran su deceso.

Al enterarse de esto en la institución brasileña, se emitió u comunicado lamentando lo sucedido y enviando condolencias a los familiares de este hombre de 38 años, que además era un reconocido urólogo en Brasil: "La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la CONMEBOL Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza“.

Aunque los hechos aún son investigados por las autoridades, se espera que el equipo haga un acompañamiento a la familia de la persona fallecida después de la final de Copa Libertadores, teniendo en cuenta que era conocido entre sus allegados también por su fervoroso amor al equipo y su deseo de poder vivir este partido.