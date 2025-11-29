Apareció plan B para que Atlético Huila no se vaya del departamento

Pese a que las directivas de Atlético Huila decantaron sus intenciones de mudarse al municipio de Yumbo en el Valle del Cauca, en las últimas horas surgió una alternativa para que el cuadro Opita se quede en el departamento que siempre lo ha albergado.

Se trata del ofrecimiento del municipio de Garzón, al sur del departamento, en donde el propio alcalde le abrió las puertas al equipo y confirmó que tendrán un escenario deportivo con más de 10 mil sillas para acoger al club.

El anuncio lanzado por Francisco Calderón, alcalde de Garzón, ha hecho eco en importantes periodistas de esa región que transmiten el mensaje en busca de la opción que deje al equipo en su departamento.

Vea acá: “Yo no soy un aparecido”, equipo del FPC perdió el respaldo de la alcaldía y la gobernación por negarse a sacar a su DT

Este fue el caso de José María Yepes, reconocido comunicador de la región que reseñó: “El alcalde de Garzón, importante ciudad del departamento del Huila, abrió de par en par las puertas del municipio al sur de Neiva, para garantizar la continuidad de 35 años de historia del A. Huila en el fútbol profesional. Francisco Calderón confirmó que el estadio de Garzón estará listo para mediados del 2026. Contará con más de 10 mil sillas y el respaldo de todo el sur del departamento”.

La opción de Garzón aparece como una alternativa para que Atlético Huila no se cambie de departamento, sin embargo, el lío que surge es que dicho estadio solamente tendría esa capacidad de aforo desde mediados del otro año.