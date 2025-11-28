Colombia femenina logró ante Bolivia un empate que le da Paz de cara al Mundial

La Selección Colombia Femenina logró un importante empate 1-1 en la Conmebol Liga de Naciones Femenina durante su visita a Bolivia en el desarrollo de la tercera jornada de la competencia que da los cupos al Mundial.

Pese a que La Tricolor dominó la mayor parte de las acciones, la apertura en el marcador llegó para las dueñas de casa mediante Sonia Turihuanoa los 46 minutos.

La igualdad del combinado nacional llegó gracias a Gabriela Rodríguez que impactó el balón en el corazón del área aprovechando una pelota quieta.

Con la igualad, Colombia aseguró mantener el liderato de la tabla de posiciones que encabeza con 7 puntos, producto de dos victorias previas ante Perú (4-1) y Ecuador (1-2).

¿Qué es la Conmebol Liga de Naciones Femenina y cuál es su formato?

La Liga de Naciones Femenina de CONMEBOL es un nuevo torneo oficial para las selecciones absolutas femeninas de Sudamérica, que actuará como vía clasificatoria de la región para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

La competición se llevará a cabo en una fase única, bajo un sistema de todos contra todos en partidos individuales, comprendiendo un total de nueve jornadas.

En cada jornada se enfrentarán ocho equipos, mientras que uno permanecerá libre, asegurando así un período de descanso para cada participante a lo largo del torneo.

En total, se disputarán 36 partidos entre las selecciones femeninas de las nueve Asociaciones Miembro de la CONMEBOL.

Vale la pena aclarar que Brasil no participará en esta edición, dado que tiene asegurada su clasificación por ser el país anfitrión para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™.

Las dos primeras selecciones de la tabla final obtendrán la clasificación directa a la cita orbital. Por otra parte, los equipos posicionados en tercer y cuarto puesto accederán al repechaje intercontinental.