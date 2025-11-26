“Lo más probable es que no”, Harold Santiago Mosquera adelantó que Tolima pudo ser su último partido con Independiente Santa Fe

Uno de los jugadores más importantes de Independiente santa fe durante los últimos meses ha sido el delantero Harold Santiago Mosquera, quien influyó directamente en la liga que le ganaron al Medellín en el primer semestre y fue el que metió a su equipo en los cuadrangulares de la segunda liga del año, mismos en los que no ha logrado tener el mismo nivel de participación y que ahora se acaba de lesionar, confirmando la peor de las noticias.

Y es que durante el partido correspondiente a la tercera fecha ante el Deportes Tolima, el extremo salió lesionado y con muestras de dolor, cosa que preocupo a los hinchas por la cantidad de días que estaría por fuera y que harían de este su último juego en la institución, teniendo en cuenta que no renovará y que será nuevo futbolista de otro club de nuestro país o en su defecto partirá a Brasil, donde hay otro de los grandes interesados.

Después del encuentro, el futbolista habló sobre su molestia y dejó saber que no cree poder estar en uno de los tres encuentros que restan por cuadrangulares, además de afirmar que este podía ser su último partido con esta camiseta, cosa que entristeció de gran manera a los aficionados cardenales. A pesar de que algunos temen que Mosquera parta a uno de los máximos rivales, el cariño que se le ha demostrado entre la fanaticada cardenal guarda un gran cariño por su profesionalismo mientras ha estado a servicio de la institución bogotana.