Goleador colombiano podría llegar al equipo más grande de África a cambio de una importante suma de dinero

Uno de los jugadores colombianos que más ha brillado en los últimos años jugando en el fútbol del exterior ha sido el delantero Pablo Sabbag, quien es el goleador de la liga de Corea del Sur y que llegó allí después de convertirse en referente del Alianza Lima, donde siguen pidiendo a gritos su regreso, sobre todo al ver en rendimiento que está dando y que le permitió renovar su contrato automáticamente hace apenas unas semanas.

Con esta renovación, se hizo casi imposible que un club del medio como el nuestro, e incluso como los peruanos, puedan acceder a las exigencias del Suwon, donde estarían pidiendo hasta tres millones de dólares por su pase y que por ahora un equipo estaría soñando con su fichaje cuanto antes para poder asegurarse un goleador de cara al 2026, en especial para torneos internacionales que el elenco acostumbra a jugar de forma recurrente y hasta ganar.

Se trata del Al Ahly de Egipto, segundo equipo más ganador de torneos internacionales del mundo, detrás del Real Madrid y el club más grande e importante de África. Pensando en sus próximas temporadas, habrían dirigido su atención al atacante colombiano que brilla en Asia y que vería con buenos ojos este cambio de aires que podrían darle mucho más éxitos en su carrera, resaltando especialmente la CAF Champions League, que es el máximo trofeo al que se puede aspirar en este continente.

Este no sería el único club africano interesado en su fichaje, pues el acérrimo rival del Al Ahly, Pyramids, también lo tendría en carpeta y estarían dispuestos a asumir la batalla por quedarse con el colombiano antes de que haya una oferta oficial por parte del primero de ellos, que por ahora se han ceñido solo a entablar charlas con el entorno del jugador y saber sus condiciones.