Definición de crack: Luis Javier Suárez sumó un nuevo gol en Champions con Sporting de Lisboa

El colombiano Luis Javier Suárez se reportó con su segundo gol en la actual Champions League con la camiseta de Sporting de Lisboa en el desarrollo de la quinta jornada de la fase de liga en donde el cuadro luso midió fuerzas contra Brujas de Bélgica.

De hecho, al atacante de la Tricolor le adjudicaron la asistencia en el primer gol de su equipo que fue obra de Quenda a los 24 minutos, cuando tomó un rebote en el palo, que rozó en Suárez, y la envió al fondo de la red.

Con el cuadro belga volcado al ataque en busca del empate, comenzaron a quedar espacios y fue así que llegó la anotación del delantero de 27 años que aprovechó una salida rápida de su equipo en donde fue asistido por Catamo, que lo dejó mano a mano con el portero rival. Ante la salida de Jackers, Luis Suárez le picó el balón por encima para el 2-0 parcial de su equipo con el que llegó a 10 puntos, de manera provisional en la tabla de posiciones.