América de Cali habría hecho oferta por un futbolista venezolano con pasado en España e Italia

Uno de los jugadores más importantes para Venezuela en los últimos años ha sido el habilidoso delantero Darwin Machís, quien supo brillar en España durante su paso pro equipos de nivel bajo, como el caso de Granada, Hércules, Real Valladolid o Leganés, además de una fugaz experiencia por la Serie A de la mano del Udinese, donde no encontró su mejor nivel y terminó retornando a territorio español.

Hoy en día, a sus 32 años, el futbolista se encuentra jugando en la Universidad Central de Venezuela, donde recaló después de su larga trayectoria por el viejo continente y logró sumar minutos, reencontrarse con el gol y ponerse nuevamente en el radar de algunos cuadros importantes que están interesados en contar con su fútbol de cara al 2026 teniendo en cuenta que es un futbolista de renombre para ciertas ligas donde podría seguir teniendo un papel estelar.

En nuestro país, América de Cali fue el club que comenzó la gestión para poder cerrar su contratación de cara al siguiente año, teniendo en cuenta la necesidad de futbolistas polivalentes y con recorrido que lleguen a sumar al plantel en materia de ataque, mismo que ha costado bastante durante el corto proceso que leva David González en la institución hasta el momento.

El periodista deportivo, Pipe Sierra, fue el encargado de dar esta noticia exclusiva que ilusionó a más de uno con la inversión que estaría planeando el club en hacer para tener un 2026 mucho más fructifico y desde ya adelantar la planeación, a pesar de seguir en competencia durante la liga actual.

"Exclusiva: #América inició diálogos con Darwin Machis (32). El extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año. En las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano“, fueron las palabras del comunicador sobre el posible fichaje de Darwin Machís.