Al Pereira le podrían decretar disolución y liquidación, pese al anuncio de nuevos propietarios

Deportivo Pereira, que este miércoles 26 de noviembre anunció a Full CCI Dubai Colombia como sus nuevos propietarios, minutos después recibió un llamado de atención de parte de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) que señaló, que por sus incumplimientos en temas salariales, elevó una solicitud al Superintendencia de Sociedades, que notificó la vigilancia al respecto y se señaló la facultad para una posible disolución y liquidación.

Mediante un comunicado, la agremiación reiteró que el equipo risaraldense aún debe salarios y aportes a la seguridad social a sus futbolistas y por ello realizó la solicitud a SSociedades.

Sobre la respuesta del ente, señaló que el equipo está bajo vigilancia y están evaluando la opción de someter al situación al grado de control, lo que podría derivar en drásticas medidas de las que tiene facultados la entidad.

Pereira está bajo vigilancia de SSociedades

“ACOLFUTPRO informa que el @DeporPereiraFC aún debe salarios y aportes a la seguridad social a sus futbolistas, en el marco de incumplimientos reiterados que han generado detrimento patrimonial y afectaciones directas al plantel profesional.

⚖ Ante la solicitud que hizo ACOLFUTPRO a la @SSociedades sobre la situación del club, esa entidad notificó que:

- El club está bajo grado de vigilancia (art. 84, Ley 222 de 1995).

- Se adelantan trámites para evaluar su sometimiento al grado de control (art. 85, Ley 222 de 1995; Ley 1437 de 2011).

- La Entidad 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐢 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐩𝐨́𝐭𝐞𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚 (art. 221, Código de Comercio; art. 4, Ley 2069 de 2020; art. 84, Ley 222 de 1995)”.