“Sigo aquí, resucitando”, sentido mensaje apareció en el perfil de Diego Armando Maradona tras 5 años de su muerte

Diego Armando Maradona ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, además de consolidarse como uno de los dos máximos ídolos para los argentinos, quienes el 25 de noviembre del 2020 lloraron su muerte después de recaer en su estado de salud que venía deteriorándose durante los últimos años de su vida y que desembocó en su deceso, paralizando por completo al mundo del deporte.

Hoy, a cinco años de este fatídico día, se sigue hablando del Diego como una eminencia para el deporte rey, por su carrera, por su importancia cultural en países como Italia o España, y otras veces más por su vida personal, en la que cometió varios actos reprochables que para mucos terminaron embarrado una trayectoria deportiva brillante.

Eso sí, sus seres queridos se siguen haciendo cargo de todos los nexos que dejó Maradona en la vida, uno de ellos, sus redes sociales, que servían como conexión entre el exfutbolista y sus seguidores, que aún le dejan decenas de mensajes y comentarios de cariño y lo siguen idolatrando como el primer día. A pesar de esto, en las últimas horas compartieron una foto del Diego acompañado de un mensaje bastante sentido e inesperado que sorprendió a más de uno al verlo: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando”.

El post no tardó en llenarse de likes y comentarios de personas recordando lo mejor del argentino y lamentando un año más de su partida, manteniendo vivo su recuerdo entre nosotros y su nombre ligado por siempre al fútbol, mismo que lo llevó a ser feliz y a hacer felices a millones de argentinos en varias ocasiones.