“Vuelve”, aseguran que Larry Vásquez, tiene acuerdo y volverá para jugar en equipo de Bogotá

El centrocampista Larry Vásquez ya tendría todo acordado para volver a jugar en el fútbol colombiano y en la ciudad de Bogotá, aunque no con Millonarios, su último equipo en el país, sino con el Internacional que reemplazará a La Equidad, según reveló el periodista Mariano Olsen.

Reconocido por su alto acierto en materia de fichajes, el comunicador reveló que el jugador de 33 años ya tiene un acuerdo para jugar con el conjunto bogotano por un año.

Vea acá: “Sean serios”, hinchas le caen a Win Sports por no mostrar la espectacular salida en el clásico DIM vs Nacional

“ANTICIPO. LARRY VUELVE A BOGOTÁ El mediocampista LARRY VÁSQUEZ (33) tiene acuerdo con @Equidadfutbol (Inter de Bogotá desde 2026). Vásquez, ex @MillosFCoficial, viene de jugar en Amazonas FC del Brasileirao B y firmará contrato por 1 año (opción a otro) con el cuadro bogotano”, señaló Olsen.

Tal y como indica la información, el jugador viene de actuar en la B de Brasil con el Amazonas FC y en su carrera ha jugado en clubes como Academia, Llaneros, Patriotas, Tigres (México), América, Tolima, Junior, Millonarios y Bucaramanga.

Seguramente en los próximos días se haga oficial el regreso al fútbol colombiano de Larry Vásquez que sería uno de los hombres que llegaría para aportar experiencia al naciente Internacional de Bogotá.