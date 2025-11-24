“Sean serios”, hinchas le caen a Win Sports por no mostrar la espectacular salida en el clásico DIM vs Nacional

Los hinchas de Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se lucieron con una espectacular salida en medio del clásico paisa que se jugó este domingo 23 de noviembre con un show de talla internacional, pero que el canal Win Sports no mostró por televisión y le llueven criticas por lo mismo.

Fue previo al duelo de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales que se vivió en la capital antioqueña y que terminó igualado sin goles, que se repitió la situación.

Vea acá: Muchos se vieron sorprendidos con el regreso de las rejas divisorias al Atanasio Girardot en DIM vs Nacional

Desde hace meses viene la queja de los aficionados futboleros sobre que el canal dueño de los derechos de transmisión no muestra las salidas, algo que la mayoría de los hinchas disfrutan de observar.

Para este reseñado clásico paisa, la pirotecnia fue la principal protagonista con un espectáculo que se elevó desde la pista atlética y dejó maravillados a los asistentes, pese a que no se vio en la tv, en redes se observó y muchos aficionados cargaron contra el canal con comentarios tipo:

“Qué canal de mier*** es @WinSportsTV , no televisaron las salidas del clásico paisa por estar dando unas entrevistas de la B que no le importan a nadie, sean serios!!!”.

“Otro clásico más que los INEPTOS de @WinSportsTV no muestran la salida de los equipos a la cancha. Cómo pueden cobran por ese canal, si sus productores no saben de fútbol”.

“Nunca voy a entender porque @WinSportsTV monta una transmisión sobre otra… no se pudo ni ver la salida de los equipos… se les nota los errores de sonido, etc… muy suaves”.

“Un HDP canal “premium” que no sabe que un aficionado al futbol siempre quiere ver desde la salida del equipo, pero no, ese put* canal llamado @WinSportsTV NO PRESENTA LA FIESTA COMPLETA.. Mie*** absoluta de canal”.

“Lo que USTEDES BASU*** DE MIE*** @WinSportsTV NO fueron capaces de transmitir, BASURAS”.