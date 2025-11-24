Periodista defendió el polémico gol del Junior contra América con una imagen donde no se ve el balón

Uno de los hechos más polémicos en lo que llevamos de cuadrangulares se dio en el juego entre América de Cali y Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero, donde, mientras el elenco local iba en ventaja por 1 a 0, la visita empató a través de un aparente autogol de jean Pestaña en una jugada llena de rebotes que terminó en la controversia por un balón que no se ve si entra o no a la portería.

Y es que justo mientras la pelota hacía el pequeño recorrido hacia el arco, el mismo jugador que desvió la trayectoria hacia el arco, Pestaña, se encargó de intentar despejarlo antes de que esta pasar toda la línea del arco. Aunque el juez central debió tomarse un momento para pensar si daba la anotación o si seguía con el juego con normalidad, terminó señalando el punto central del campo y desató la furia de los escarlatas, quienes protestaron airadamente la decisión y exigieron revisión del VAR, misma que no sucedió.

Con el empate a un gol en el marcador final, varios de los protagonistas se quejaron en zona mixta por este suceso y alegaron que fueron perjudicados por el árbitro, mientras que algunos periodistas han usado sus redes para darle la derecha o la contraria al árbitro del compromiso. Uno de los que afirmó que esto sí fue gol fue el periodista de Win Sports, José Hugo Illera, quien empleó una imagen bastante particular donde ni siquiera se ve el balón en la toma.

Esto desató una fuerte polémica a su alrededor, siendo señalado incluso por algunos colegas, quienes no podían creer que se usara una toma donde no se evidencia la ubicación de la pelota para defender el gol, aunque según el comunicador de Win, la intención era guiarse por el pie del futbolista, más no por la posición del esférico.