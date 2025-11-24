Jugador del América culpó a Teófilo Gutiérrez de haber persuadido al árbitro para que le diera el gol a Junior

El gol del empate que le hizo Junior al América de Cali entró en la lista de las polémicas más grandes del año en el Fútbol Profesional Colombiano. Un balón que no se sabe si entró, una decisión del juez dudosa y todo el mar de controversia que llegó después, han caldeado los ánimos dentro del deporte rey de nuestro país que comienza la semana con un ambiente bastante tenso.

De hecho, el eco de esta jugada fue agrandado por los jugadores del club local, quienes aprovecharon la zona mixta para dar declaraciones que encendieron más la polémica. Uno de los que más sorprendió fue justamente el autor del autogol, Jean Pestaña, quien lejos de responsabilizar únicamente al juez central, decidió buscar culpables en el rival y dejó el nombre de Teófilo Gutiérrez sobre la mesa:

“Yo me le acerco al árbitro y le digo que la revise porque no entra, me dice que sí, que hará la señal para revisarla. Después se acerca Teo y dice ‘¿Qué vas a revisar?’, y el juez dice gol confirmado, sin siquiera verla, solo porque ellos le hablaron... La voz de Teo tiene peso en el fútbol, ustedes mismos lo saben. Lo del gol y lo que le dijo Teo afectó lo emocional, pero no es un golpe en la cara, es un golpe en el pecho”, fueron las controversiales palabras del defensor con respecto a este tema.

Adrián Ramos se quejó del arbitraje después de empatar contra Junior

Otro de los futbolistas que dejó en evidencia al arbitraje fue el capitán Adrián Ramos, quien en zona mixta también soltó frases contundentes en contra del funcionamiento del cuerpo encargado de impartir justicia en el encuentro:

“Hoy fue un partido difícil, sabíamos, logramos coger la ventaja, pero hubo mucha irregularidad en el arbitraje. Ya ustedes saben como nos ha tocado este semestre y que nos pasen estas cosas, muy duro así”.