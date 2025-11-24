¿Fue o no fue?: Polémica abierta en el final de América vs Junior por autogol a favor de la visita

El partido entre América y Junior terminó en medio de polémica, luego de que la visita salvara un empate 1-1, sobre el final, con un autogol de Pestaña que para muchos no ingresó al arco.

El cuadro Escarlata lo ganaba desde el minuto 63 gracias a un autogol de Cristian Barrios, pero sobre el final se le fue la victoria e incluso terminó con 9 hombres.

La primera expulsión se dio en el minuto 82 por doble amarilla de José Cavadia y allí se vino la visita con todo.

Vea también: “Sean serios”, hinchas le caen a Win Sports por no mostrar la espectacular salida en el clásico DIM vs Nacional

La polémica llegó sobre el minuto 86 cuando un rebote quedó en los pies de Jean Carlos Pestaña que sorprendentemente envió al balón rumbo a su propio arco en donde Omar Bertel despejó en el límite de la línea.

Allí llegaron las dudas de si el balón entró en su totalidad o no. El juez de línea dijo que traspasó la línea, una toma parecía mostrar que entró todo el balón, la otra parecía que no, pero el VAR no llamó al juez para mirar y terminaron decretando el tanto que terminó en el 1-1 definitivo.

En medio de los reclamos, Rafael Carrascal se fue expulsado y dejó a América con 9 jugadores. Al final, 1-1 que deja a Junior compartiendo el liderato con Nacional, ambos con 4 puntos, y a Medellín y América con un punto.