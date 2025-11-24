Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional

El ciclismo mundial y Colombia se despiden de uno de sus corredores más carismáticos y resilientes. Tras 16 años de carrera profesional, Esteban Chaves anunció su retiro, poniendo fin a una trayectoria marcada por la lucha, la superación y, sobre todo, por esa inconfundible “sonrisa eterna” que lo hizo querido en el pelotón.

Nacido en Bogotá en 1990, “El Chavito” inició su camino al estrellato ganando el Tour del Porvenir en 2011, presagiando una carrera de grandes escaladas. Su primer salto a la élite europea fue con el equipo Colombia Coldeportes, pero un grave accidente en el Trofeo Laigueglia en 2013, donde sufrió múltiples fracturas y perdió temporalmente la movilidad de su brazo derecho, puso su carrera en una encrucijada.

La resiliencia de Chaves se convirtió en su mayor victoria. Tras una dura rehabilitación, regresó más fuerte, consolidándose en las filas del equipo australiano (Orica/Mitchelton/BikeExchange). El año 2016 fue su cúspide siendo subcampeón del Giro de Italia, tercero en la Vuelta a España y campeón del Giro de Lombardía, uno de los cinco “Monumentos” del ciclismo, convirtiéndose en el primer ciclista latinoamericano en ganar un Monumento.

Este triplete de éxitos en un solo año lo catapultó a la cima del ciclismo mundial. A lo largo de su carrera, logró victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España) y puso un broche de oro a su palmarés en Colombia al ganar el Campeonato Nacional de Ruta en 2023.

Chaves no solo deja un legado deportivo, sino también humano. Su actitud siempre optimista frente a la adversidad, junto con su compromiso con el desarrollo del deporte base a través de la Fundación Esteban Chaves, lo convierte en una figura inspiradora para las nuevas generaciones de ciclistas. Su retirada marca el cierre de un ciclo, pero su espíritu de lucha y su sonrisa seguirán siendo una referencia para el ciclismo colombiano.