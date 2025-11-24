Deportes

Amantes del fútbol: Banco lanza campaña en alianza con la FIFA y se podrá comprar boletas con 0% de interés

El anuncio ilusiona a más de uno que desde ya corre a adquirir una de estas tarjetas antes de agotar existencias.

Logo del Mundial 2026: Foto: Perfil oficial de la Copa del Mundo tomada el 24 de noviembre del 2025
Logo del Mundial 2026: Foto: Perfil oficial de la Copa del Mundo tomada el 24 de noviembre del 2025
Por Julián Alzate

El Banco Popular acaba de lanzar una campaña en alianza con la FIFA que promete beneficiar a cientos de usuarios que deseen asistir a la Copa del Mundo del 2026. Según el sitio web de Valora Analitik, con la obtención de una tarjeta que puede ser adquirida por cualquier persona que vaya a una de las sucursales de esta entidad bancaria, podrían tener acceso a varios beneficios antes de que se agoten las unidades disponibles.

Lea también: Países clasificados al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026: ya son 42

Con pagos realizados con una de estas tarjetas de crédito o débito, usted podrá acceder a beneficios como:

  • Una tasa del 0% de interés en la compra de boletería para partidos de la Copa del Mundo realizadas con la tarjeta de crédito del Banco Popular en alianza con la FIFA.
  • Tener acceso a descuentos y espacios vinculados a este torneo desde el momento en que se adquiere una de las tarjetas.
  • Tener la oportunidad de participar por más de 1.700 premios y experiencias, además de entrar en una rifa por algunos pases dobles para poder entrar a los partidos de la Copa del Mundo.
  • Beneficios, activaciones y oportunidades especiales para clientes activos del Grupo AVAL, y en especial, aquellos que hayan decidido adquirir una de estas tarjetas.

Con esto, surge la posibilidad de poder tener una tarjeta especial para comprar boletos y demás requerimientos a la hora de ver un partido del próximo mundial. Hospedajes, vuelos, alimento y demás, todo con un solo producto bancario que puede brindar muchos más beneficios, aparte de cumplirle el sueño a todo amante del deporte rey, en especial aquellos que son fervorosos seguidores de la Copa Mundial de la FIFA.

       

Tags

     

Lo Último

Lo que debe saber