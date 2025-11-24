Amantes del fútbol: Banco lanza campaña en alianza con la FIFA y se podrá comprar boletas con 0% de interés

El Banco Popular acaba de lanzar una campaña en alianza con la FIFA que promete beneficiar a cientos de usuarios que deseen asistir a la Copa del Mundo del 2026. Según el sitio web de Valora Analitik, con la obtención de una tarjeta que puede ser adquirida por cualquier persona que vaya a una de las sucursales de esta entidad bancaria, podrían tener acceso a varios beneficios antes de que se agoten las unidades disponibles.

Con pagos realizados con una de estas tarjetas de crédito o débito, usted podrá acceder a beneficios como:

Una tasa del 0% de interés en la compra de boletería para partidos de la Copa del Mundo realizadas con la tarjeta de crédito del Banco Popular en alianza con la FIFA.

Tener acceso a descuentos y espacios vinculados a este torneo desde el momento en que se adquiere una de las tarjetas.

Tener la oportunidad de participar por más de 1.700 premios y experiencias, además de entrar en una rifa por algunos pases dobles para poder entrar a los partidos de la Copa del Mundo.

Beneficios, activaciones y oportunidades especiales para clientes activos del Grupo AVAL, y en especial, aquellos que hayan decidido adquirir una de estas tarjetas.

Con esto, surge la posibilidad de poder tener una tarjeta especial para comprar boletos y demás requerimientos a la hora de ver un partido del próximo mundial. Hospedajes, vuelos, alimento y demás, todo con un solo producto bancario que puede brindar muchos más beneficios, aparte de cumplirle el sueño a todo amante del deporte rey, en especial aquellos que son fervorosos seguidores de la Copa Mundial de la FIFA.