Extremo campeón del Deportivo Cali y con pasado en México y Brasil estaría en el radar de Millonarios

El mercado de pases del Fútbol Profesional Colombiano ya empezó y los equipos que no lograron avanzar a la fase final de la Liga Betplay, empezaron a armar las plantillas de cara a los retos que tendrán en el 2026. Uno de ellos es Millonarios que quiere madrugarle a las incorporaciones y ha empezado a moverse.

De acuerdo al periodista Mariano Olsen, conocido por temas relacionados a refuerzos, dio a conocer que un extremo con pasado en Deportivo Cali y que fue campeón, interesa al club ‘Embajador’.

Se trata de Kevin Velasco, jugador que estaría próximo a terminar su préstamo con el Atlético Paranaense. Su ficha le pertenece al club Puebla de México.

Según el periodista, ante la salida de Velasco del fútbol brasilero, Millonarios empezó a gestionar su contratación.

Refuerzos de Millonarios 2026

Hasta el momento, el club capitalino ha oficializado la contratación de Carlos Darwin Quintero, proveniente del Deportivo Pereira. Hay rumores de prensa que señalan que el mediocampista Mateo García, de Once Caldas, estaría cerca de llegar.

Por otro lado, el club ‘Embajador’ dio a conocer la vinculación del argentino Ariel Michaloutsos como directo deportivo.

“Con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el Fútbol Argentino, Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FCy complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multi áreas e interpretación de data", informaron desde el club.

De esta manera Millonarios empieza a armar su plantilla para lo que serán los torneos de 2026, donde disputará muy posiblemente además de las competiciones nacionales, la Copa Sudamericana.

Hay expectativa en la afición azul por lo que pueda lograr el técnico Hernán Torres el próximo año, ya que el club cumple su aniversario número 80.