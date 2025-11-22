“No sabemos”, desde Dimayor encendieron las alarmas sobre el futuro de Deportivo Pereira

Pese a que Deportivo Pereira anunció que cuenta con nuevos propietarios y que el próximo jueves 27 de noviembre los anunciaría en sociedad, esta situación no está tan clara, por el momento, porque no se le ha notificado nada a la Dimayor, como dictan los protocolos, y esto fue confirmado por Carlos Mario Zuluaga, presidente de la entidad.

En entrevista con Caracol Radio, el directivo habló de varios temas del fútbol colombiano y también acerca del anuncio que hizo Álvaro López, actual dueño del conjunto risaraldense.

Mauricio Gómez Buriticá le consultó al respecto y si sabían quiénes eran los nuevos dueños del cuadro Matecaña o ya habían sido notificados, a lo que el directivo contestó: “El reglamento nuestro dice que, primero que todo, debe ser aprobado por la Asamblea porque hay que hacer una debida diligencia que nos dé la tranquilidad de los nuevos propietarios”.

“A hoy, no sabemos quiénes son los nuevos propietarios, no se nos ha informado de manera oficial. Nosotros lo miraremos en detalle, haremos los estudios de rigor y se llevará a la Asamblea para que sea aprobado por la misma”, especificó el dirigente.

Por el momento, pese a que Pereira anunció que va a presentar a sus nuevos propietarios, los mismos deberán ser aprobados por la Asamblea de la Dimayor que no ha recibido ninguna notificación al respecto de una venta según señaló Carlos Mario Zuluaga.