“América no es ninguna cenicienta”, El mensaje de Alex Escobar tras la derrota con Nacional

América de Cali volvió a perder en el Estadio Atanasio Girardot a manos de Atlético Nacional en el debut de cuadrangulares (recientemente había caído en 1-4 en las semifinales de la Copa).

No obstante, Alex Escobar, quien es el técnico encargado, aseguró en la rueda de prensa que América va a pelear la clasificación a la final.

En varias ocasiones, Alex Escobar ha sido criticado porque en sus declaraciones hace falta autocrítica y siempre insiste en que el equipo puede pelear el título del fútbol colombiano.

Sin embargo, la realidad deportiva parece completamente diferente, y una vez más, salieron con derrota del Atanasio Girardot, pero eso no implica que América ya esté eliminado.

De hecho, Escobar aseguró que América de Cali no será la cenicienta del grupo, sino que va a competir y buscar los resultados en condición de local, en el Estadio Pascual Guerrero, así no cuenten con todo el apoyo de los hinchas:

“América es un grande y hoy peleó, no es ninguna cenicienta. América va a luchar, va a pelear, el grupo está fuerte. Bajo su estructura mostró competitividad, vamos con lo que tenemos y con el alma. Tenemos dos partidos seguidos de local y si los ganamos, ‘mamita querida’“.

Alex Escobar, quien se convirtió en ídolo cuando era jugador del América, aseguró que el club ‘Escarlata’ tiene una historia muy importante y eso es suficiente para ilusionarse con la clasificación sin importar lo difícil que pueda ser:

“La historia siempre va a estar. América no es ninguna cenicienta, va a pelear con las herramientas que tiene, con el alma, con su mística, con el fuego sagrado. Vamos a darlo todo para darle una alegría a los hinchas. Este plantel vienen peleando con adversidades y todo, pero ahí estamos”.