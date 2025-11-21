“Nunca voy a querer provocar a un periodista”, Alfredo Morelos tras polémica con reportero en Cali

Alfredo Morelos es uno de los jugadores más importantes del Fútbol Profesional Colombiano, donde, con sus goles, asistencias y aporte al juego, se ha consolidado como un pilar en el esquema de Diego Arias, donde ha alcanzado su mejor versión. Asimismo, se ha alejado de la posibilidad de seguir en la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que su pase pertenece al Santos de Brasil, donde contemplarían el regreso del búfalo o venderlo por una cantidad alta para nuestro medio.

Mientras todo esto sucede, el jugador sigue teniendo algunas polémicas, aunque la última no fue por cuenta suya. Y es que después de la vuelta por Copa BetPlay ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, el jugador tuvo un lamentable encuentro con un periodista local que arremetió contra él por haber provocado a los hinchas y al periodismo, desatando la furia no solo del jugador, sino de miles de personas en redes que rechazaron su comportamiento y desembocaron en su salida del medio al que representaba.

Ante esto, después de jugar nuevamente contra la ‘Mecha’ por liga, fue consultado pro este tema y sobre su opinión ante la decisión que se tomó de relegar al comunicador, además de saber si guarda rencor alguno, a lo cual Morelos afirmó: “Yo no soy una persona que tenga rencor, cuando yo merezco respeto hacia mí y de mi persona hacia usted... Es futbol, sé que lo vivo con emoción, nunca voy a querer provocar a un periodista, es mi estilo de juego. Yo tengo mi carácter dentro de la cancha, afuera soy una gran persona, mis compañeros lo sabe, mi esposa, mi familia, todos”.

Por ahora, hay cierta expectativa de lo que será el nuevo cruce entre estos dos clubes en Cali, teniendo en cuenta que Alfredo Morelos estará y volverá al lugar donde acontecieron estos lamentables hechos.