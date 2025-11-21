Jorge Luis Pinto sorprendió con el anuncio de un proyecto muy especial de cara al Mundial

Jorge Luis Pinto hizo historia en el Mundial de Brasil 2014 cuando llevó a la Selección Costa Rica hasta los cuartos de final.

Para la Copa del Mundo siguiente, es decir, en Rusia 2018, no pudo clasificar con el combinado de Honduras, pero no se quedó de brazos cruzados, pues analizó los diferentes partidos a través de Fox Sports.

El experimentado director técnico colombiano anunció que para la Copa del Mundo del próximo año tendrá un proyecto especial.

Jorge Luis Pinto tuvo su más reciente experiencia dirigiendo un equipo a principios de este año con Unión Magdalena, al que llegó cuando estaba en la segunda división y lo llevó al ascenso. Sin embargo, ya en la primera división no encontró buenos resultados y terminó saliendo en el primer semestre.

Desde entonces, pese a que su nombre llegó a sonar como candidato a convertirse en el director técnico del Deportivo Cali, no se ha vuelto a vincular con ningún equipo de fútbol.

Tal parece que Pinto tampoco ha presionado demasiado su regreso a algún club o selección porque ya tenía un proyecto entre manos.

Jorge Luis no dio muchos detalles al respecto, pero aprovechó un lindo recuerdo en sus redes sociales del Mundial de 2018 desde Rusia, el cual aseguró que disfrutó demasiado y aprovechó para anunciar que se viene un proyecto que lo tiene ilusionado, pero todavía no piensa dar todos los detalles:

“En este jueves de #TBT un recuerdo en Rusia 2018. Un Mundial que disfrutamos de principio a fin, con las exigencias propias de un enorme país. En el Mundial de 2026 también estaremos y con un proyecto muy especial que me llena de emoción. Luego les cuento más detalles”, escribió Pinto: