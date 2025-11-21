Futbolista de Santa Fe confesó que no jugó al 100% contra Bucaramanga: “No estoy poniendo excusas”

La derrota de Santa Fe a manos de Atlético Bucaramanga en la primera fecha de los cuadrangulares cayó como un balde de agua fría para los hinchas, e incluso, para los mismos jugadores.

De hecho, uno de los futbolistas del ‘León’ sorprendió al revelar que no jugó en óptimas condiciones, pues reveló que estaba enfermo y ni siquiera había entrenado.

El futbolista de Santa Fe que jugó contra Bucaramanga, enfermo y sin haberse entrenado fue Harold Santiago Mosquera, quien a pesar de la derrota, fue uno de los más destacados del equipo.

“Fue un esfuerzo grande en lo personal. No había podido entrenar, estoy enfermo. Decidí viajar, pues como lo manifesté estoy comprometido con el equipo. No estoy poniendo excusas”.

Harold Santiago Mosquera, 100% enfocado en Santa Fe:

Pese a que la posibilidad de ver a Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe en 2026 es casi nula, el futbolista se ha mostrado muy profesional y concentrado en el ‘León’.

Este fue el comunicado que emitió recientemente para despejar cualquier duda:

“En los últimos días, he visto diferentes versiones y comentarios sobre mi futuro futbolístico. Quiero expresar con total respeto y claridad que, en este momento, mi única prioridad es Independiente Santa Fe, el club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia.

Estoy enfocado al 100 % en entrenar, competir y dar lo mejor de mi por mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la hinchada que me ha mostrado siempre un cariño especial. Tengo un profundo respeto y aprecio por los hinchas de Santa Fe, quienes me han hecho sentir en casa desde el primer día y a quienes quiero agradecer por su respaldo incondicional en cada momento, dentro y fuera del campo.

También quiero destacar la excelente relación y el respeto mutuo que tengo con el presidente del club, una persona con la que siempre he podido hablar con sinceridad, y a quien valoro por la transparencia, la confianza y el cariño que ha tenido conmigo durante este proceso. Cualquier decisión sobre mi futuro será comunicada en su momento, de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada".