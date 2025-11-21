En plenos cuadrangulares, América de Cali despidió con nombre propio a dos hombres

Un día después del debut de América de Cali en los cuadrangulares en el partido contra Atlético Nacional, que perdieron por la mínima diferencia, la institución ‘Escarlata’ despidió a dos miembros.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales, que Daniel Pabón, quien era Gestor Deportivo y de Desarrollo desde mayo del año pasado, y John Meneses, quien era preparador de arqueros del equipo femenino, no continuarán en la institución.

Aunque se desconocen los motivos oficiales de su salida, en el comunicado, América dejó claro que seguirán trabajando conforme a los principios de la institución, dando a entender que buscarán el reemplazo de ambos lo más pronto posible:

“América de Cali S.A. informa aficionados, medios de comunicación y a la opinión pública en general que, a partir de la fecha, los señores Daniel Pabón y John Meneses se han desvinculado de la institución. Agradecemos a John y a Daniel por el tiempo y los servicios prestados al Club. Este comunicado se emite exclusivamente para fines informativos. América de Cali S.A. continuará desarrollando sus actividades con normalidad, bajo los lineamientos de sus órganos de dirección y conforme a sus estatutos y a la normativa aplicable del fútbol asociado“.

¿Cuándo es el próximo partido del América de Cali?

Luego de perder en la primera fecha en condición de visitante, América tendrá la oportunidad de recuperar el terreno perdido en el Estadio Pascual Guerrero cuando se enfrente al Junior de Barranquilla.

Este partido se disputará el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche y contará con la transmisión de Win Sports+.

Vale la pena resaltar que, en ese orden de ideas, el partido que completará la fecha 2 del Grupo A será el clásico entre Medellín y Atlético Nacional que se disputará el mismo día pero a las 5:45 de la tarde.