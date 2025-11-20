Deportes

Millonarios dejaría ir a otro de sus futbolistas que fue contratado recientemente

El elenco embajador mantiene el éxodo de su plantel tras el fracaso obtenido en el 2025.

Por Julián Alzate

Uno de los equipos que tuvo un año bastante caótico del Fútbol Profesional Colombiano fue Millonarios, que, tras un segundo semestre lleno de tropiezos, se quedó fuera de cuadrangulares y lejos de llegar al menos a la final de la Copa BetPlay. Esto sumado a la gran resistencia que han puesto los fanáticos a todas las decisiones que se toman desde la junta directiva, incluyendo los fichajes, han generado que los ánimos estén caldeados de cara a una nueva temporada en el 2026.

Y es que desde el arranque del año, donde por pedido de David González solo se hicieron dos contrataciones, se han presentado múltiples quejas con respecto a la formación de la plantilla. De estos dos, se sabe que el equipo le informó a Nicolás Giraldo que no contarán con él para el 2026 y que deberá buscar equipo, teniendo en cuenta que le resta un año de contrato con el club y que, aunque no ha jugado mucho, podría estar apartado del plantel.

A ahora, Helibelton también se le sumaría en cuanto a las bajas de Millonarios, pues según informó el periodista Mariano Olsen, no se llegó a negociar su continuidad y además termina contrato con Cruceiro, elenco dueño de su pase, por lo que sería agente libre en las próximas semanas: "HELIBELTON PALACIOS (32) no continuará en @MillosFCoficial. El lateral derecho termina contrato el 31 de diciembre y quedará en libertad de acción tras cumplir también vínculo con @Cruzeiro. “Estamos analizando opciones” me dicen desde su entorno“.

       

