Hasta la Reina del Flow le ganó en rating a RCN con el partido de la Selección Colombia

Desde que RCN entró a competir con Caracol por el rating de los partidos de la Selección Colombia, todavía no han podido ser los primeros en rating.

La superioridad del ‘Gol Caracol’ quedó demostrada en el amistoso de Colombia vs Australia que se disputó en la noche del martes 18 de noviembre.

En el primer lugar del rating apareció el partido de la Selección Colombia con la transmisión del Gol Caracol con un total de 15.52%, quedándose con el primer lugar del día. En segundo lugar apareció nuevamente el Canal Caracol con la previa de dicho encuentro gracias a un porcentaje total de 10.80.

Increíblemente, el tercer puesto no fue para RCN, sino que le pertenece al noticiero de la noche del Canal Caracol, el cual obtuvo el tercer puesto, seguido de la edición del mediodía, con valores de 8.38% y 5.07%.

De la quinta a la novena posición siguen apareciendo productos del Canal Caracol y solamente es hasta la décima casilla que aparece el Canal RCN con la transmisión del partido.

En promedio, 4.05% fue el rating de ‘Fútbol RCN’ por el amistoso de la Selección Colombia vs Australia.

Gol Caracol Amistoso - 15.52% Gol Caracol Previa - 10.80% Noticias Caracol 7:00 p.m. - 8.38% Noticias Caracol 12:30 p.m. - 5.07% La Reina del Flow 2 - 5.00 % Noticias Caracol 6:30 p.m. - 4.93% Hilos de vida - 4.50% Leyla - 4.35% Tormenta de pasiones - 4.34% Fútbol RCN Amistoso - 4.05%

No cabe duda que Caracol sigue con gran ventaja sobre RCN en cuanto a la transmisión de los partidos de la Selección Colombia, pero cada vez parece que la brecha se va acortando y la propuesta de Fútbol RCN de a poco va convenciendo a los hinchas.