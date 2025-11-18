Wilmar Roldán se perdería los cuadrangulares y hasta la gran final de la Liga BetPlay por lesión

Uno de los árbitros más importantes en la historia de nuestro país es el antioqueño Wilmar Roldán, quien se ha consolidado no solo en el FPC, también en el continente y el mundo, dirigiendo partidos hasta en Arabia Saudita. A pesar de esto, no deja de tener críticos y detractores entre las hinchadas de los equipos de nuestro país, en especial aquellos que son llamados grandes y que suelen jugar finales, como es el caso de los clasificados a cuadrangulares en el segundo semestre del 2025, mismos que el juez podría perderse por una lesión.

Según informó el periodista de RCN y relator de Win Sports, Eduardo Luis López, el central habría sufrido una delicada lesión en la rodilla que lo dejaría fuera no solo de las semifinales, también de las dos finales y en general lo que resta del año, justo en el que decían que podría ser el ocaso de su carrera como árbitro, pero que podría extenderse por todo el 2026 justo antes de su retiro.

“Atención, esta es la gran baja de los cuadrangulares en el equipo del fútbol colombiano... Wilmar Roldán se pierde los cuadrangulares finales del FPC, posiblemente la final, se lesionó y pudo haber sido peor”, fueron las palabras del comunicador en medio de un programa deportivo en RCN Radio, donde se dio la primicia sobre lo acontecido con el juez central.

Millonarios fue uno de los equipos que cerró un mal año en este 2025 con la eliminación en la fase regular del segundo semestre, después de casi jugar la final en la primera liga del año y quedar eliminado tanto en Copa Sudamericana, como en Copa BetPlay de forma bastante trágica, desencadenando la furia de sus hinchas con protestas múltiples, siendo el lanzamiento de zapatos la más recordada en medio de la crisis de resultados.

Tras esto, Hernán Torres está al mando de la construcción de un plantel más competitivo de cara al 2026 y de tener la opción de trabajar un buen tiempo en su idea de juego y dar una identidad a un equipo que, desde el arranque de la segunda liga del año, parecía estar perdida trayendo múltiples derrotas y puntos perdidos que agravaron esta situación.

Eso sí, desde la institución se confirmó cuál será el calendario de vacaciones que tendrán los futbolistas, mismas que, según el comunicado oficial, comenzaron el pasado 15 de noviembre e irían hasta los últimos días de este mismo mes, arrancando pretemporada desde diciembre hasta casi febrero, donde arranque nuevamente la liga colombiana: “Millonarios F.C. informa que el Equipo Profesional Masculino salió el pasado fin de semana a un tiempo de vacaciones de fin de año y volverá a integrarse a final de este mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada“.