Partido de Colombia contra Australia sufrió inesperado cambio horas antes del encuentro

La Selección Colombia está a escasas horas de asumir su último partido del año, y con esto, dar por terminados los amistosos “lite” antes de afrontar rivales de mayor peso y subirle el nivel de exigencia a los jugadores, quienes desde ya se están jugando su cupo en la Copa del Mundo del 2026. Eso sí, para el juego contra Australia de la noche del martes 18 de noviembre, hubo un importante cambio que toma por sorpresa a más de un hincha.

Se trata de un cambio en el horario del arranque del compromiso, mismo que estaba pactado para comenzar a las 8:00 PM y que fue retrasado media hora, al parecer por ajustes en la logística del compromiso que requerían de más tiempo y por eso se tomó esta decisión.

Por otro lado, se espera ver una alienación con varios cambios con respecto al último juego ante Nueva Zelanda, donde se ganó de forma bastante apretada, pero que sirvió para ver nuevas caras, como el volante Gustavo Puerta, quien se despachó con gol y sumó credenciales para su convocatoria al Mundial del 2026.

Disgusto entre hinchas colombianos terminó en show y sacada del estadio

El partido amistoso de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda dejó varias situaciones curiosas y todavía siguen apareciendo ecos de este y lo único que faltaba era un problema entre fanáticos de nuestro país que se armó en medio de las tribunas del estadio.

Un video que hace eco en plataformas sociales dejó ver un lío que se dio entre aficionados en la tribuna en donde, incluso, un hombre mayor se acercó a tratar de golpear a otro, al parecer por un mensaje que mostró en una pancarta que no le gustó a muchos (no se observa el mensaje de la misma).

Luego de la discusión y el pedido de otros aficionados, aparecieron agentes de la policía de los Estados Unidos que retiraron al aficionado a los jalonazos, mientras unos aplaudían y otros señalaban que no estaba haciendo nada.